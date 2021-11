El plan de bajas incentivadas que comienza a negociarse este martes con los sindicatos y con el que Telefónica pretende ahorrar unos 200 millones (a nivel de Ebitda) al año tendrá un coste estimado de unos 1.500 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación. Un importe que se reflejará en la cuenta de resultados de la compañía de este año y que, lógicamente, reducirá su beneficio: la operadora ganó 9.335 millones hasta septiembre gracias a los extraordinarios.

Las reducciones de plantilla suponen un importante ahorro de costes para siempre: los salarios que se dejarán de pagar en el futuro. Pero tienen un coste inicial, que son las indemnizaciones que se pagan y que deben cargarse por ley íntegramente en las cuentas el primer año, aunque se paguen de forma diferida. En este caso, el coste estará entre 1.400 y 1.500 millones, e incluso podría llegar a 1.600 en función de la negociación con los sindicatos.

Telefónica se disparó el lunes en Bolsa un 6,39% -la mayor subida desde enero- por el efecto de la opa lanzada por KKR sobre Telecom Italia. Anteriormente, el mercado había recibido con bastante frialdad el anuncio del plan de reducción de personal.

Estos 1.000 millones coinciden aproximadamente con el importe de la demanda contra Hacienda que la compañía acaba de ganar en la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta sentencia es recurrible ante el Supremo, por lo que tardará todavía tiempo en ser firme. Y, en el caso de que el Alto Tribunal la confirme, no supondrá un ingreso para Telefónica, sino una reducción de los impuestos (bases imponibles) que pagará en el futuro.

Este plan se ofrecerá a los trabajadores en España mayores de 55 años, aunque la edad definitiva se determinará en la mesa de negociación que comienza hoy, con una antigüedad mínima de 15 años. En esta situación se encuentra un colectivo de unos 4.000 empleados, que será el máximo que se podrá apuntar al plan.

Como también informó OKDIARIO, la operadora les ofrecerá entre el 55% y el 60% del sueldo, incluyendo el variable, más las cotizaciones a la Seguridad Social y el seguro médico.

No obstante, esta propuesta inicial probablemente sea mejorada durante las negociaciones, como ha ocurrido en todos los ERE de la banca o en el de El Corte Inglés. Por ejemplo, en estos procesos es habitual que se añada una prima para incentivar a los trabajadores a apuntarse.

Adaptarse a la caída de ingresos en España

Las fuentes consultadas aseguran que este plan responde a la caída de ingresos en España por la competencia de las compañía de bajo coste y por la caída de suscriptores de televisión de pago por la pérdida de atractivo de la Liga española. Añaden que estas bajas han sido solicitadas por los propios representantes de los trabajadores y que no se trata de un ERE: no supone ningún coste para las arcas del Estado y no precisa justificarlo ni recibir autorizaciones administrativas.

De hecho, los trabajadores que causen baja no tendrán ningún tipo de incompatibilidad: el que se adhiera a este plan puede fichar por otra empresa y cobrar a la vez esa nómina y los ingresos de Telefónica.

La operadora tiene 18.500 trabajadores en España y pretende llevar a cabo un programa que va más allá de las bajas incentivadas y que abarcará planes de formación para adaptar las capacidades de la plantilla a las nuevas exigencias del modelo de negocio de Telefónica.