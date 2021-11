Telefónica pretende ahorrar unos 200 millones anuales a nivel de Ebitda (beneficio operativo bruto) con el plan de bajas incentivadas que puso en marcha el viernes, según fuentes conocedoras de la situación. Este plan ofrecerá a los empleados mayores de 55 años (edad que puede bajar a 54) en España entre el 55% y el 60% del sueldo, incluyendo el variable, más las cotizaciones a la Seguridad Social y el seguro médico.

Los cálculos de la operadora que preside José María Álvarez-Pallete indican que hay unos 4.000 trabajadores en nuestro país susceptibles de apuntarse al denominado «plan de salidas incentivadas» (PSI), ya que cumplirán dos requisitos: superar la citada edad y tener entre 15 y 20 años de antigüedad en la compañía (la cifra definitiva se acordará en las negociaciones con los sindicatos).

Con este número de salidas, el ahorro estimado sería de los 200 millones mencionados al año a nivel de Ebitda, es decir, una vez descontados los costes de la empresa salvo los intereses de la deuda, las amortizaciones y los impuestos. Esta línea de la cuenta de resultados fue de 9.797 millones hasta septiembre de forma recurrente, ya que los extraordinarios de la venta de torres de Telxius y la formación de la ‘joint venture’ con Liberty en Reino Unido elevaron el Ebitda total hasta 20.620 millones.

Las fuentes consultadas aseguran que este plan responde a la caída de ingresos en España por la competencia de las compañía de bajo coste y por la caída de suscriptores de televisión de pago por la pérdida de atractivo de la Liga española. Añaden que estas bajas han sido solicitadas por los propios representantes de los trabajadores y que no se trata de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo): no supone ningún coste para las arcas del Estado y no precisa justificarlo ni recibir autorizaciones administrativas.

Entre el 55% y el 60% del salario total

Las condiciones que planea ofrecer Pallete a estos empleados suponen percibir entre el 55% y el 60% del salario incluyendo el variable, que en Telefónica supone entre el 20% y el 40% de la remuneración total. Además, la empresa seguirá pagando las cotizaciones sociales hasta la edad de jubilación, así como el seguro médico.

Por otro lado, no hay ningún tipo de incompatibilidad: el trabajador que se adhiera a este plan puede fichar por otra empresa y cobrar a la vez una nómina y los ingresos de Telefónica.

La operadora tiene 18.500 trabajadores en España y pretende llevar a cabo un programa que va más allá de las bajas incentivadas y que abarcará programas de formación para adaptar las capacidades de la plantilla a las nuevas exigencias del modelo de negocio de Telefónica.