Si eres fan de las golosinas y las chucherías seguro que no te podrás resistir a todas aquellas que de alguna manera se han acabado convirtiendo en algo clásico. De hecho, cuando somos pequeños es cuando más apreciamos el sabor dulce de las chucherías y caramelos y a veces, al volver a comerlos siendo adultos viajamos a nuestra infancia y nos llenamos de felicidad. Y en el caso de que lo tuyo sean los chicles, no puedes dejar escapar la novedad dulce que ahora te presentamos. Toma nota entonces porque te va a transportar a tu infancia de un mordisco: la chuchería de Mercadona que sabe a verano.

Mercadona cuenta con una sección dedicada a las gominolas que es bastante variada. En ella podemos encontrar todo tipo de chucherías como los caramelos blandos rellenos, los que llevan nata o también los famosos pintalenguas que marcaron también la infancia de muchos. Pero en esta ocasión nos queremos centrar en unos chicles con un sabor muy tropical que son de lo más vendido estos días en la cadena de supermercados valenciana.

Se trata de los Chicles melones ácidos Hacendado que se pueden encontrar en todos los Mercadona a un precio de 1,15 euros el paquete de 100 gramos. Unos chicles de los que poco se puede decir ya que son de sobras conocidos por todos y en especial por aquellos que crecieron en la década de los 80 y también la de los 90 y 2000 donde tuvieron un «repunte» y se pusieron muy de moda. Estos chicles destacan por su forma ovalada que imita la de un pequeño melón y que Mercadona ha mantenido para que no dudemos a la hora de ir a por ellos. Además como los que vendían cuando éramos pequeños los chicles tienen también las rayas moteadas que suelen tener los melones.

En cuanto al sabor, basta con comenzar a masticar para empezar a notar el sabor a melón que tanto caracteriza a este chicle e incluso es mucho más intenso al sabor que tenían los chicles de antaño. A ello se le suma un toque ácido que se nota muchísimo al principio y que luego se mantiene durante un rato para un disfrute que podemos hacer que dure bastantes minutos.

Eso sí, como ya nos decían de pequeños aunque los chicles de melón de Mercadona sean algo irresistible, no debemos abusar de ellos ya que no dejan de ser azúcar, goma base y jarabe de glucosa como todos los chicles y además cada uno de ellos aporta 4,5 gramos de azúcar.

Reduce el estrés con estos chicles

Por este motivo es mejor disfrutarlos de forma puntual o también muchas personas mastican chicle cuando se sienten estresados. De hecho incluso existe un estudio que recopiló varias investigaciones en las que se analizó el efecto de masticar chicle y como hacer esto disminuye los niveles de cortisol plasmático y salival y reduce el estrés mental.

No sabemos si masticar estos chicles de melón de Mercadona te hará feliz por recordar tu infancia, por vivir un pequeño momento dulce o porque realmente te ayuda a reducir el estrés, pero lo cierto es que tenerlos a mano y comerlos de vez en cuando es sin duda una gran idea. Algo que ya han pensado muchos de los clientes de Mercadona que no dudan en hacerse con su bolsa, así que no lo dudes y ve a por la tuya antes de que se agoten.

Otras chucherías «top» en Mercadona

Y en el caso de que desees sorprenderte más con las chucherías disponible en Mercadona te podemos recomendar estas otras que también son «top» ventas y que no faltan en la despensa de quienes aman los caramelos.