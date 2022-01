Cuando quieres bajar de peso tienes que hacer varios cambios en tu vida, especialmente cuando se trata de una gran cantidad de kilos. Hoy te mostramos un superalimento de Mercadona que es perfecto para reducir el apetito y quemar grasa, es tan efectivo que está triunfando entre el público… ¡no te quedes sin él!.

A la hora de perder mucho peso es importante hacerlo con un control adecuado y siempre con consejo médico para no caer en ningún riesgo que pueda llegar a convertirse en algo perjudicial para ti. Cada persona es un mundo, y lo que a una le sienta bien, a otra quizás no, especialmente en esto de perder peso, por eso el control debe ser siempre personalizado.

Las cápsulas spirulina Deliplus, perfectas para perder peso

Se trata de las cápsulas spirulina Deliplus, un complemento alimenticio que está elaborado con detalle para asegurar el bienestar de todos los consumidores. Se presentan en una caja de 60 cápsulas que tiene un precio de 4,50€ y son ideales para quemar grasa y, además, reducir el apetito, por lo que te vendrán de perlas para quitarte esos kilitos de los que te quieras librar.

La spirulina es un alga unicelular de color azul verdoso que tiene un alto contenido en vitaminas, minerales y proteínas, lo que hace que esa una fuente muy nutritiva que, además, garantiza un interesante efecto saciante, muy necesario cuando quieres perder peso. Estas cápsulas son ideales para consumir como complemento nutricional, especialmente en el caso de aquellas personas que estén realizando una dieta o alimentación especial para perder peso.

Las cápsulas spirulina Deliplus se elaboran únicamente con la spirulina, no hay más añadidos que esta planta. En cuanto a la propia cápsula en la que se almacena la spirulina, es de hipromelosa y agua, así la digestión de la cápsula será fácil una vez que llegue al estómago.

¿Cómo consumir estas cápsulas?

Para poder lograr los efectos deseados con estas cápsulas debes consumir seis unidades durante el día, distribuidas en dos cápsulas antes de cada una de las tres comidas principales (desayuno, comida y cena).

Nunca consumas más de la cantidad diaria recomendada, ya que podría ser perjudicial para tu salud, y ten en cuenta que es un complemento a una alimentación saludable y equilibrada, no te ayudarán a bajar de peso si comes mal o no haces nada de ejercicio.