Sólo 19 empresas del Ibex 35 muestra»total transparencia» en su fiscalidad, es decir el 54% de las compañías que cotizan en Bolsa; el 26% se consideran «translúcidas», 9, mientras que el 20% restante aún se consideran «opacas», 7, según el informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35, elaborado por la Fundación Haz.

Este indicador, que se remonta a 2007, evalúa a las empresas según el cumplimiento normativo y la presencia en determinados países y su fiscalidad.

Así, uno de sus puntos fuertes es la presión fiscal que algunas empresas esquivan gracias a su presencia en paraísos fiscales, analizándolo siempre desde la perspectiva de la transparencia, no de la legalidad en sí: «Que la empresa informe del marco legal al que se acoge a la hora de determinar si tiene o no tiene presencia en centros financieros off-shore», explica Concepción Sacristán, coautora del informe, a OKDIARIO, y que «facilite datos sobre el tipo de actividad y volumen de negocio generado o que indique planes o estrategias de presencia en el futuro», son las claves fundamentales para la elaboración del mencionado informe.

En esta línea y según el documento, Grifols, Logista, ArcelorMittal o Laboratorios Rovi, entre otras, no cumplirían con el indicador, -aunque en su mayoría es porque las declaraciones sobre sus estrategias fiscales son tan genéricas que no permiten determinar el marco tributario al que se adscriben-.

En algunos casos, no es que las declaraciones «sean genéricas» y no permitan establecer «con facilidad el cumplimiento fiscal de la compañía», sino que directamente no hacen ninguna mención al respecto.

Paraísos fiscales

El hecho de no existir una conformidad en relación a la lista de países considerados como paraísos fiscales hace que, en general, las empresas españolas hayan optado por lo establecido en el Real Decreto (RD) 1080/91, su posterior reforma del RD 116/2003 y, en la actualidad, por la Ley 26/2014. A este respecto, Sacristán subraya que algunas de las empresas cotizadas hacen referencia a organismos internacionales, «como la OCDE o la Unión Europea». Pero otras, «no especifican a qué marco tributario se adhieren cuando hablan de paraíso fiscal», porque no hay un «consenso» sobre qué es paraíso fiscal «ni la lista de países que son paraísos fiscales», matiza. Así, puede ocurrir que algunas de esas compañías cuente con sedes en lugares considerados «por otras como un paraíso off shore».

En este sentido, hay que hacer hincapié en que la política fiscal aprobada y publicada por las empresas incluye «manifestaciones generales sobre evitar adquirir, constituir o hacer uso de estructuras societarias opacas y residentes en paraísos fiscales con la finalidad de eludir las obligaciones tributarias».

Sobre su presencia en estos territorios, «las empresas suelen informar de manera sesgada», y es necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la presencia de filiales en esas jurisdicciones».

En muchas ocasiones, «se lo comunican a la Administración Tributaria, más allá de que no lo hagan al público general, y por lo tanto está sujeto al secreto tributario». En este aspecto, Sacristán remarca a este diario que no es «ilegal» tener presencia en paraísos fiscales, aunque sea «éticamente reprobable».

Con todo, hay empresas que cumplen «de manera parcial» según el indicador, facilitando una información parcial de todo lo solicitado en el informe y otras que, según la Fundación Haz, no habrían aportado el detalle económico sobre su presencia en los llamados ‘paraísos fiscales’.

Fiscalidad responsable de las empresas

El porcentaje revelado, aunque significativo, refleja un avance importante en comparación con años anteriores, donde había menos transparencia. De hecho, en los últimos diez años el grado de transparencia de las empresas del Ibex 35 sobre la «fiscalidad responsable» ha mejorado sustancialmente. Mientras en el primer año de publicación del informe sólo una empresa fue calificada como transparente -3%-, este año, «sólo una ha sido calificada como opaca -3%-«.

Javier Martín, fundador y director de la Fundación Haz explica que, en este sentido, las compañías más transparentes «suelen pertenecer al sector energético».

En lo relativo a las políticas y procedimientos establecidos para la prevención del blanqueo de capitales, existe un grupo de empresas que sólo mencionan de manera «breve» el principio de prevención del blanqueo de capitales y que por lo tanto cumplen «de manera parcial» con el indicador. A estas empresas, dice Sacristán, «se les aconseja que den información sobre políticas concretas o procedimientos, para mayor transparencia». Por su parte, ArcelorMittal, sería la única entidad que no cumple con el indicador, «al no haberse encontrado información sobre esta cuestión».

De este apartado, hay que destacar que las seis empresas financieras incluidas en el informe, por la propia naturaleza de sus actividades, tienen establecidos procedimientos internos en esta materia, sus códigos recogen aspectos relacionados con este punto e incluso cuentan con documentos ad hoc que resumen sus políticas al respecto. Aunque, desde la Fundación Haz destacan que «lamentablemente», la labor del supervisor y sus propuestas, en este caso la CNMV, «no siempre empuja en esta dirección», sino que centra su atención «en aspectos puramente formales que no facilitan una reflexión estratégica ni promueven una mentalidad crítica en la organización».