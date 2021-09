Silicius Real Estate Socimi, compañía participada por Merlin Properties y la gestora Mazabi, saldrá a cotizar en Bolsa, en el BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil, MAB), en los próximos días. Según informan a OKDIARIO fuentes del sector, la compañía se estrenará en el parqué antes de que finalice el mes de septiembre en la modalidad de ‘listing’.

No obstante, ésta no es la primera vez que la inmobiliaria intenta salir a Bolsa, puesto que hace dos años ya anunció su intención de hacerlo, pero hasta ahora no ha visto el momento correcto. La compañía especializada en compra y gestión activa de inmuebles en rentabilidad solicitó formalmente en octubre de 2019 su incorporación al régimen de socimi como paso previo a su salida a Bolsa.

Cartera inmobiliaria

La socimi, nacida en 2015, dispone de una cartera inmobiliaria formada por 45 activos de diferentes segmentos como hoteles, oficinas, retail, residencial y logística, que suman más de 332.750 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). En total, su portfolio cuenta con una valoración bruta que supera los 700 millones de euros. En concreto, Silicius cuenta con una veintena de locales comerciales, ubicados principalmente en la Comunidad de Madrid; seis edificios de oficinas; diez hoteles; tres centros comerciales; así como activos residenciales y logísticos.

Además de su estreno en el BME Growth, Silicius tiene previsto acelerar sus inversiones en 2021, contemplando un crecimiento de 100 millones de euros. Asimismo, la Socimi gestionada por Mazabi cuenta con un ‘pipeline’ de operaciones por un valor cercano a los 300 millones de euros para ejecutar en el ejercicio actual.

Últimas operaciones

En junio, Silicius Real Estate Socimi cerró un acuerdo con Barceló Hotel Group para la gestión del hotel que compró en Menorca en el primer trimestre de 2021. El establecimiento dispone de 131 habitaciones y ha sido bautizado como Barceló Nura. El activo está valorado en más de 20 millones de euros y ha abierto con una categoría inicial de cuatro estrellas. Sin embargo, el objetivo de ambas compañías es que alcance las cinco estrellas durante la primera temporada.

A principios de año, Silicius cerró una ampliación de capital mediante la aportación no dineraria por parte de Liberbank del complejo de oficinas Arista, ubicado en Rivas Vaciamadrid (Madrid). Así, la entidad financiera entraba en el capital social de la compañía con una participación superior al 8%. Además, Silicius está participada en un 34% por Merlin Properties.

Unos meses antes, la socimi cerró una ampliación de capital por importe de 19,7 millones de euros, que supuso la fusión por absorción de Inmobiliaria Ibérica. Así, la compañía incorporó a su cartera tres nuevos activos, dos medianas comerciales en Parque Oeste Alcorcón, y el edificio Las Matas, ubicados todos ellos en la Comunidad de Madrid.