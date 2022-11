El sitio donde podrás encontrar los juguetes más baratos esta Navidad

La campaña de Navidad ya ha comenzado, y cada día nos encontramos con más señales que están a punto de traerla a nuestras vidas en cada rincón, con decoración y alumbrado navideño en prácticamente cualquier lugar, y en breve ya estarás sacando el árbol para ponerlo en tu salón. Te contamos dónde encontrar los juguetes más baratos en Navidad para que no te pille el toro y puedas organizarte con tiempo y no esperar a última hora para ir a comprar, lo que hará que te salgan más caros y que quizás no encuentres los que realmente necesitas.

Hay muchos juguetes que son un clásico que nunca pasa de moda, mientras que otros llegan para arrasar con todo como la gran novedad y hace que millones de madres y padres pierdan la cabeza por conseguirlos y así cumplir con los sueños de sus peques. Además, hoy en día se pueden comprar juguetes tanto en jugueterías como en hipermercados, supermercados y otro tipo de establecimientos, por lo que las opciones de variedad en juguetes y precios es muy amplia e interesante.

Aquí puedes encontrar los juguetes más baratos en Navidad

El supermercado Aldi ha publicado el Informe sobre la Compra de Juguetes en España 2022, un estudio que la propia cadena ha realizado por cuarto año consecutivo y en el que se analizan los hábitos de compra de la población española en lo que a juguetes en Navidad se refiere. Un informe que recoge que el 90% de los consumidores de nuestro país considera que el precio de los juguetes en los supermercados es más competitivo que en otros establecimientos, cifra que crece en 4 puntos con respecto al año anterior.

Se desprende entonces, en primer lugar, que los supermercados españoles son actualmente el lugar en el que puedes encontrar los juguetes más baratos en Navidad, siendo el precio el principal motivo por el que el 58% de los encuestados aseguran que prefieren comprar juguetes en los supermercados. Otros motivos de peso son facilidad a la hora de comprar (37%) y la variedad de productos (28%).

En lo que al gasto se refiere, este informe de Aldi destaca que el 71% de los hogares españoles tiene previsto gastarse esta Navidad el mismo presupuesto que el año anterior, mientras que un 29% lo va a reducir. Además, el 66% de las familias van a invertir un máximo de 200 euros en la compra de juguetes este año, mientras que un 15% invertirá hasta 300€ y un 12% hasta un máximo de 500€.

El 66% de las personas encuestadas, todas madres o padres, reconocen que realizan las compras entre un mes y más de un mes antes de Navidad, una planificación necesaria para encontrar los juguetes sin agobios y arriesgarse a no encontrarlos más adelante, además de que con antelación se consiguen precios más económicos y promociones más interesantes.