Sin cables y desde el móvil: la última novedad de Ikea que está siendo una auténtica revolución

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las soluciones para el hogar no se quedan atrás. La iluminación inteligente es uno de esos avances que ha transformado no solo cómo vemos nuestros espacios, sino cómo interactuamos con ellos. La capacidad de controlar la luz, su intensidad y color desde dispositivos móviles ha facilitado enormemente la personalización del ambiente de nuestros hogares y lugares de trabajo. Esta tecnología no solo responde a nuestras necesidades prácticas sino que también satisface el deseo de confort y estética personalizada.

En este contexto, Ikea ha lanzado al mercado su última innovación. Un producto sin cables y que podemos usar desde el móvil, de modo que se convierte en la última novedad de Ikea que está siendo una auténtica revolución y de la que te vamos a ofrecer todos los detalles a continuación.

La novedad de Ikea que está siendo una revolución

Entre las distintas novedades que Ikea presenta esta temporada, destaca de forma especial el panel LED JETSTRÖM, que se perfila como una revolución en el sector de la iluminación inteligente. Este producto ofrece una solución versátil y eficaz para aquellos que buscan mejorar la iluminación en sus espacios sin necesidad de instalaciones complicadas y además a un precio de tan sólo 49,99 euros por lo que son muchos los clientes de Ikea que ya se han hecho con su panel.

Sin embargo, el JETSTRÖM no es solo un panel de luz; es un sistema inteligente que permite a los usuarios adaptar la iluminación a sus actividades diarias con un simple toque en un dispositivo móvil o un mando a distancia. Desde crear un ambiente cálido y acogedor para una cena, hasta una luz brillante y fría para el trabajo, este panel se adapta a diversas necesidades con facilidad. Además, su diseño minimalista y moderno lo hace apto para cualquier estética de interiores, desde oficinas hasta hogares.

Conectividad y control al alcance de la mano

Lo más destacable del JETSTRÖM es su capacidad para integrarse con el sistema IKEA Home smart. Esto permite a los usuarios un control total sobre su iluminación a través de aplicaciones móviles, donde pueden ajustar colores, intensidad y programar la iluminación según el horario del día. Además, la posibilidad de conectar hasta diez fuentes de luz con un sólo mando abre un abanico de posibilidades para la gestión del ambiente lumínico en espacios grandes.

Descripción y funcionalidades

El JETSTRÖM es un panel LED de pared, con medidas de 30×30 cm, que permite la regulación de la intensidad luminosa y el color del espectro de luz. Es ideal para aquellos espacios que carecen de luz natural o necesitan un control más preciso del ambiente lumínico.

Control y personalización

Como mencionamos, este panel se maneja mediante un mando a distancia o a través de la aplicación IKEA Home smart. Con el mando, es posible alternar entre diversos tonos de blanco (desde un cálido 2,700 Kelvin hasta un frío 4,000 Kelvin) y otros colores como ámbar dorado, melocotón oscuro, rosa, fucsia claro y azul claro. El flujo luminoso del panel alcanza los 1150 lúmenes, y su consumo es de 9.5 W, lo que lo convierte en una opción energéticamente eficiente.

Instalación y mantenimiento

El JETSTRÖM ofrece una versatilidad única, ya que puede montarse tanto en el techo como en la pared, adaptándose a las necesidades específicas de cada espacio y decoración. Está cuidadosamente fabricado con una base de acero con revestimiento en polvo, que garantiza durabilidad y resistencia, y un difusor de plástico de poliestireno, que optimiza la dispersión de la luz manteniendo la estética. El mantenimiento de este panel es sumamente sencillo: basta con limpiarlo regularmente con un paño humedecido en un detergente suave para mantener su apariencia impecable y funcionalidad a lo largo del tiempo.

Conectividad y ecosistema inteligente

Para optimizar la experiencia de usuario y aprovechar al máximo las capacidades inteligentes, el JETSTRÖM puede integrarse con el hub DIRIGERA de IKEA, un dispositivo central que coordina y gestiona múltiples dispositivos inteligentes dentro del ecosistema de IKEA Home smart. Esta conexión permite una sincronización fluida y un control más intuitivo de la iluminación y otros dispositivos inteligentes en el hogar. Adicionalmente, el JETSTRÖM es compatible con populares asistentes de voz como Amazon Alexa, Apple Home y Google Home. Esta compatibilidad habilita a los usuarios para ajustar la iluminación mediante simples comandos de voz, facilitando así una interacción más natural y conveniente con el sistema de iluminación del hogar.

En definitiva, el panel LED JETSTRÖM de Ikea es más que una simple fuente de luz; es una solución inteligente y adaptable que refleja el futuro de la iluminación en el hogar. Su integración con tecnologías de control remoto y su diseño versátil lo convierten en una opción destacada para aquellos que desean mejorar su calidad de vida a través de una iluminación personalizada y eficiente. Con todas estas características, el JETSTRÖM está destinado a ser una pieza central en la evolución de los hogares inteligentes.