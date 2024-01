Si no quieres que 2024 sea el año en el que pierdes tu pensión, haz caso a la Seguridad Social con este trámite

La llegada del 2024 trae consigo nuevas responsabilidades para aquellos pensionistas que reciben prestaciones no contributivas. La Seguridad Social ha hecho hincapié en un trámite que va a resultar crucial para mantener la percepción de estas pensiones. Este trámite es la presentación de la declaración anual de rentas durante el primer trimestre del año. Este proceso se convierte en un requisito esencial, ya que, de no cumplirse, la entidad tiene la facultad de suspender la pensión correspondiente.

Las pensiones no contributivas representan un sistema de apoyo financiero para aquellos que, por diversas razones, no han cotizado lo suficiente o nunca han contribuido al sistema de la Seguridad Social. Este tipo de prestaciones busca asegurar un ingreso mínimo y brindar atención médica y farmacéutica gratuita a quienes las reciben, contribuyendo de esta manera a mantener un nivel de vida digno.

Es importante destacar que para acceder a este tipo de pensiones, además de tener que cumplir con ciertos requisitos, se debe carecer de ingresos suficientes para sostener un nivel económico mínimo. Este requisito no solo se aplica al momento de solicitar la pensión, sino que también debe mantenerse durante todo el tiempo en que se recibe dicha pensión.

Presentación de la declaración anual

La Seguridad Social ha establecido un plazo que resulta crucial para aquellos beneficiarios de las pensiones no contributivas, ya que estos deben presentar la declaración anual de rentas durante los tres primeros meses del año, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, en este caso, del año 2024. Este procedimiento se traduce en una obligación legal para los beneficiarios, ya que, de no cumplirse con este trámite en el plazo estipulado, la Seguridad Social tiene la facultad de suspender el pago de la pensión correspondiente. Es relevante tener en cuenta que esta suspensión no implica la anulación definitiva de la pensión, sino simplemente una interrupción temporal hasta que se presente y se acredite la documentación requerida.

Este requisito, respaldado por la normativa correspondiente (artículo 372 de la Ley General de la Seguridad Social, disponible en el Real Decreto Legislativo 8/2025 y en el artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991), establece la importancia del cumplimiento de este trámite para el mantenimiento de la percepción de estas prestaciones en el 2024.

Recuperar tu pensión

La entidad recalca que, en el caso de que la pensión haya sido suspendida y luego se reactive tras la presentación adecuada de la documentación necesaria, el beneficiario tiene el derecho de reclamar hasta noventa días de retroactivo desde el momento en que se aportaron los documentos requeridos y se comprobó el cumplimiento de las condiciones necesarias. Este proceso de retroactivo busca compensar la suspensión temporal del pago de la pensión, asegurando que los beneficiarios reciban la cantidad correspondiente al tiempo en que la pensión estuvo suspendida.

Por tanto, el trámite de presentación de la declaración anual de rentas para los beneficiarios de las pensiones no contributivas durante el primer trimestre del año 2024 es crucial para poder asegurar la continuidad en el pago de estas prestaciones. El incumplimiento de este requisito puede conllevar a la suspensión temporal de la pensión, resaltando la importancia de cumplir con esta obligación para mantener el flujo de ingresos y evitar interrupciones en este soporte económico fundamental para muchos beneficiarios.

La presentación de esta declaración anual de rentas, más allá de ser un requisito legal, también representa una oportunidad para que la Seguridad Social mantenga un registro actualizado de la situación financiera de los beneficiarios. Este proceso no solo garantiza la continuidad de las prestaciones, sino que también permite ajustar y adaptar las ayudas económicas a las necesidades reales de los pensionistas, asegurando que aquellos con mayores dificultades reciban el soporte adecuado.