El set de belleza de Primark que está volando: es de alta gama y lo vas a necesitar en tu neceser

A todo el mundo le gustaría poder tener un neceser de belleza con infinidad de productos que sean de calidad pero sin necesidad de pagar demasiado. Pero generalmente, la realidad es otra. O bien acabamos con los cuatro básicos de siempre o tenemos que gastar mucho dinero si queremos tenerlo todo. Sin embargo, y por suerte, las cosas parece que cambian en este aspecto ya que firmas como Primark apuestan cada vez más por lanzar colecciones de cosmética especiales que son completas y lo mejor: son económicas. De hecho lo ha hecho con The Edit, el set de belleza de Primark que está volando.

PS… Pro: The Edit, es el nombre completo de esta nueva línea de belleza de Primark, que sorprende no sólo por su presentación elegante, sino porque sus fórmulas recuerdan a productos de alta gama, con la gran diferencia de que están al alcance de cualquier bolsillo ya que se fija en precios en torno a los 3-10 euros. De este modo, la firma irlandesa ha conseguido reunir en un solo set todo lo que una amante de la belleza puede necesitar: desde básicos de cuidado facial hasta maquillaje versátil y accesorios que elevan la rutina diaria a un momento de auténtico lujo. Lo interesante es que no hablamos de simples copias, sino de productos con ingredientes y acabados que funcionan, que hidratan, que realzan y que, sobre todo, se disfrutan. No es casualidad entonces que estos artículos de cuidado y belleza estén volando de las estanterías de Primark. Quien lo prueba, repite. Y quien lo ve expuesto en los tocadores de las redes sociales, lo quiere. Al final, hablamos de una propuesta que demuestra que la cosmética de alto nivel no tiene por qué estar reservada a unos pocos. Aquí te contamos todo lo que trae este set y por qué se está convirtiendo en un imprescindible hasta el punto de agotarse.

El set de belleza de Primark que está volando

La colección incluye algunos de los productos estrella para el cuidado facial, pensados para hidratar y preparar la piel antes del maquillaje. El sérum facial PS… Pro con colágeno vegetal es uno de los más comentados. Su textura ligera se absorbe rápido y deja la piel suave, aportando ese efecto “glow” que tanto buscamos. A esto se suma la mascarilla facial con AHA, perfecta para un momento de desconexión en casa. Suaviza, exfolia y deja un acabado luminoso, como si hubieras pasado por un tratamiento de cabina. Estos dos productos, que podrían costar varias veces más en otras marcas, se convierten en la base de una rutina completa y efectiva.

Maquillaje versátil y fácil de usar

El set no se queda solo en el cuidado. La parte de maquillaje es otro de sus grandes aciertos. Destaca la paleta de sombras con tonos mate y satinados, ideal para crear looks tanto de día como de noche. Acompañan los labiales de acabado cremoso, disponibles en tonos favorecedores que van desde los nude hasta los rojos intensos, y que incluyen también un sérum labial para mantener los labios hidratados durante horas. Además, el corrector con aplicador de esponja y las brochas diseñadas para un difuminado perfecto hacen que incluso las rutinas rápidas tengan un resultado pulido y profesional.

Accesorios que marcan la diferencia

Más allá de los productos de maquillaje y cuidado, la colección sorprende con detalles que elevan la experiencia. El juego de brochas para ojos, con acabado dorado, combina estética y funcionalidad, y el gua sha facial añade ese toque de autocuidado que cada vez más personas incluyen en sus rutinas. Incluso el perfume merece mención aparte: el Eau de Parfum Pomegranate and Black Tea, con un frasco elegante, aporta un aroma sofisticado que completa el ritual de belleza. Son accesorios que no solo cumplen su función, sino que decoran cualquier tocador.

La clave: lujo asequible

Lo que ha hecho que este set vuele en Primark es la ecuación precio-calidad. Cada producto podría pasar por cosmética premium, tanto por su presentación como por su eficacia, pero los precios oscilan entre los 3 y los 10 euros. Eso significa que renovar el neceser completo no implica un gasto desorbitado, sino una inversión accesible que permite probar, combinar y disfrutar sin miedo. Y en tiempos en los que el autocuidado se ha convertido en una necesidad, propuestas como esta son más que bienvenidas.

En definitiva, el set de PS… Pro: The Edit de Primark no es sólo una colección de belleza: es una invitación a redescubrir la rutina diaria como un momento de lujo personal. Con fórmulas de alta gama, precios imbatibles y un diseño que enamora a primera vista, se entiende por qué se ha convertido en el producto que todos quieren añadir a su neceser.