Septiembre es el momento perfecto: venden casa con vistas al mar por 50.000€ en un pueblo de Asturias

Todos hemos soñado alguna vez con tener una casa en la playa, pero viendo el coste de la vivienda es difícil imaginar que en Asturias pueda haber algún chollazo cerca del mar.

Sin embargo, este septiembre ha surgido una oportunidad en Arroes, cerca de Villaviciosa, que no puedes dejar escapar. Hablamos de una finca de 5.000 metros cuadrados y vistas al mar por sólo 50.000 euros.

La vivienda es una cabaña de 25 metros cuadrados construidos, por lo que necesitará ciertas reformas, pero por ese precio sigue siendo mucho más rentable que comprarse una casa preparada para vivir.

La casa perfecta para veranear en Asturias al lado de la playa

Una casa en el norte de España cerca del mar para veranear puede costarte cientos de miles de euros, por lo que si tienes un presupuesto ajustado necesitas ser más imaginativo.

Este es el caso de la casa en venta en Arroes. Tiene una superficie construida de 25 metros cuadrados sin distribuir. Obviamente necesita reformas, pero las paredes de piedra y la orientación sur le dan un ambiente rústico perfecto para reconvertirlo en tu segunda residencia.

De hecho, es fácil que amplíes la vivienda ya que está en una finca de 5.000 metros cuadrados totalmente cerrada y con acceso fácil para vehículos. Dispone de luz eléctrica y únicamente es necesario un sondeo para disponer de agua.

La nota negativa es que no dispone de calefacción, pero si tu objetivo es pasar los meses de verano en la casa y disfrutar de la playa esto no debería suponer un gran inconveniente.

Y es que lo mejor que tiene esta vivienda es la ubicación. Está a 16 kilómetros de Gijón y 15 de Villaviciosa. Además, está muy cerca de la autovía, lo que facilita hacer escapadas rápidas de fin de semana.

Si coges el coche en menos un cuarto de hora vas a poder llegar a alguna de las playas más famosas del norte del país. Nuestra recomendación es la playa España de Villaviciosa.

Las mejores playas de Asturias están a tiro de piedra de este chollazo inmobiliario

El principal argumento para comprar esta casa de vacaciones en Arroes es su cercanía a algunas de las playas más bonitas de Asturias. La playa España, semiurbana y con vegetación, es perfecta para pasar el día en familia. Tiene 440 metros de largo y suele estar muy animada en verano.

También está El Puntal, una playa más recogida pero igual de encantadora, o Merón, más aislada y tranquila, ideal para los que prefieren la desconexión total.

Lo fundamental es que todas están a pocos kilómetros de la finca y ofrecen ese toque de mar que convierte cualquier escapada en un plan perfecto.

Por qué Arroes es el paraíso asturiano para comprar una casa

Hay expertos que recomiendan huir de los chollos inmobiliarios, pero te aseguramos que Arroes merece la pena. Es una parroquia del concejo de Villaviciosa, con apenas 416 habitantes, por lo que es perfecto si quieres desconectar en vacaciones del ajetreo de la gran ciudad.

A sólo 11 kilómetros de la capital del concejo combina la paz del mundo rural con un acceso cómodo a todo tipo de servicios. Es decir, cuando quieras estarás aislado, pero sin renunciar a un supermercado cerca.

Por ello, es el lugar perfecto para veranear en familia y hacer escapadas por la naturaleza. Por ejemplo, a la Cueva del Lloviu, protegida como Reserva Natural Parcial.