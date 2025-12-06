El SEPE lo confirma: estas son las fechas para cobrar el paro en diciembre según tu banco

Ahora que ya estamos en diciembre, nos damos cuenta de qué modo este mes está marcado por más movimiento del habitual en lo que respecta a la economía doméstica, y en el caso de aquellos que están cobrando la prestación por desempleo la pregunta se repite cada año: ¿cuándo ingresarán el paro este mes? Con las compras navideñas a la vuelta de la esquina, recibos que puede que se acumulen y algún gasto inesperado, conocer la fecha exacta marca la diferencia entre planificar con calma o ir ajustando cada euro. No es un detalle menor, especialmente cuando la prestación es la base de los ingresos mensuales de esa persona, mientras busca la forma de reincorporarse al mercado laboral.

El SEPE mantiene un calendario general para todo el país, pero en la práctica no todos los beneficiarios cobran el mismo día. Los bancos cuentan con su propia programación interna y eso hace que algunos puedan cobrar el paro antes y otros lo mantengan en la fecha habitual. Esta diferencia, que muchos perceptores ya conocen, se acentúa en diciembre, cuando las entidades ajustan sus operativas para sortear festivos y picos de actividad. Por eso, tener una referencia clara de qué hará cada banco ayuda a evitar sorpresas. Aunque las fechas que maneja el SEPE sirven como guía, la realidad es que el dinero aparece antes o después dependiendo de la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Y, un año más, diciembre mantiene la misma tendencia: adelantos en algunos bancos, pagos en la segunda semana del mes para otros y pequeñas variaciones según la operativa interna.

Fechas para cobrar el paro en diciembre según tu banco

Los pagos de la prestación por desempleo correspondientes a diciembre de 2025 no llegarán en un único día, sino de forma escalonada. Según la programación prevista, Santander y Openbank serán de las primeras entidades en abonar el paro, con pagos que de hecho ya habrían comenzado el pasado jueves 4 de diciembre. Son bancos que tradicionalmente adelantan la prestación y suelen mantener este patrón durante todo el año.

En la siguiente franja se encuentran Sabadell, BBVA, CaixaBank, Bankinter e Imaginbank, que han previsto que se pueda cobrar el paro a partir del 10 de diciembre. Para muchos beneficiarios, esta es la fecha más habitual, ya que coincide con el funcionamiento estándar de gran parte de las entidades cuando no aplican adelantos.

Por último, quienes tengan la prestación domiciliada en Ibercaja, Abanca o ING podrían ver el ingreso en torno al 11 de diciembre. En estos casos, las variaciones dependen del procesamiento interno de cada banco y de la recepción de la información del SEPE. Todas estas fechas son orientativas: la operativa puede adelantarse o retrasarse ligeramente según festivos, fines de semana o cargas de trabajo.

Para evitar problemas, lo mejor de todo, y más recomendable, es comprobar con la entidad bancaria el día exacto y asegurarse de que los datos registrados en el SEPE están actualizados. Cualquier error en la cuenta o en la renovación de la demanda de empleo puede provocar retrasos que nada tienen que ver con el calendario oficial, así que mejor estar informado con el banco y el SEPE.

Adelanto en el cobro del paro: cómo funciona realmente

Tal y como ocurre con las pensiones, cada vez más bancos ofrecen el adelanto del pago del paro, una práctica que se consolidó durante la pandemia y que algunas entidades han mantenido. Este anticipo no depende del SEPE, sino de la decisión interna del banco: adelantan el dinero al cliente antes de recibir los fondos oficiales, asumiendo temporalmente el riesgo del ingreso. El objetivo es sencillo: que los beneficiarios dispongan de la prestación al comienzo del mes, incluso si la fecha oficial coincide con un festivo o un fin de semana.

Sin embargo, no todas las entidades aplican este adelanto, por lo que la experiencia varía entre usuarios. Además, el anticipo no garantiza que el cobro sea siempre el mismo día cada mes, ya que depende del criterio operativo de cada banco. Por eso es recomendable revisar periódicamente la cuenta y mantener al día los datos personales en el SEPE, incluida la renovación de la demanda de empleo.

En definitiva y para muchos beneficiarios, diciembre es uno de los meses donde más se nota la diferencia entre cobrar el paro unos días antes o unos días después. No sólo por las compras navideñas, sino porque algunos gastos fijos se duplican (como suministros, renovaciones de seguros o pagos escolares) y cualquier margen ayuda a aliviar la presión del calendario. De ahí que cada año se repita la misma recomendación: revisar la fecha con el banco, asegurarse de que no falta ninguna actualización en el SEPE y anticiparse a posibles cambios si el ingreso coincide con fines de semana o festivos. Aunque el sistema suele funcionar sin contratiempos, estos detalles son los que garantizan que el dinero llegue a tiempo en un mes donde cada día cuenta.