El sector logístico, una pieza clave en la economía nacional -fue un pilar esencial durante la pandemia-, está atravesando una crisis sin precedentes debido al «abandono» y la «falta inversión» en las infraestructuras aduaneras. La patronal logística UNO expresa a OKDIARIO su preocupación y frustración ante la inacción del Gobierno para abordar esta problemática, que afecta directamente a la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas.

«A nuestro juicio», resalta Francisco Aranda, presidente de la patronal, España está en un punto geoestratégico «muy interesante», porque está entre Asia y Latinoamérica y al lado de África», explica. En estos momentos, «muchos marktplaces asiáticos necesitan un punto de consolidación, y España es el sitio perfecto», precisa. Al respecto, el presidente de UNO argumenta que nuestro país podría convertirse en la «puerta de entrada perfecta» de todas las mercancías procedentes de América Latina «que quieren entrar en Europa».

En lo que respecta al continente africano, Aranda dice que el país podría ser la «gran plataforma logística de África para el futuro». Con lo cual, gracias a nuestra posición geoestratégica, España puede convertirse en un «hub logístico intercontinental». Para ello, este objetivo «debe estar en la agenda comercial internacional del Gobierno», con un plan de acción promocional que comunique a las empresas de Asia que el mejor punto de consolidación de mercancías con destino a Latinoamérica es España y que también somos la mejor vía de entrada de las mercancías de este continente a toda la UE», incide.

Falta de inversión

Para alcanzar esta posición, ha continuado Aranda, «necesitamos revisar el sistema paraduanero español -del siglo XIX-, que ha quedado totalmente obsoleto y nos resta competitividad respecto a países cercanos como Francia, Países Bajos, o Alemania».

«Esto sí que es una inversión y no un gasto público», han reclamado en distintas ocasiones al Gobierno

Al respecto, Aranda admite que han hablado con distintos ministros del Gobierno: «Esto sí que es una inversión y no un gasto público», le han reclamado en distintas ocasiones. Pero hasta ahora, se lamenta, «no nos han hecho caso». Y es una pena, «porque estamos perdiendo muchos flujos que, finalmente, se decantan por ir a otros países, porque sus cadenas de suministros son mucho más competitivas en la en las fronteras que la que tenemos en España», matiza el experto.

En este sentido, los retrasos en el procesamiento de mercancías no sólo afectan a las empresas logísticas, sino también a los sectores dependientes del comercio internacional -industrias como la automotriz, la alimentaria o la farmacéutica- experimentan a diario la ineficiencia aduanera. La falta de modernización y mantenimiento ha provocado un aumento en los tiempos de espera y en los costos operativos. Además, la falta de inversión no solo afecta a la infraestructura física, sino también a la tecnológica. «En plena era digital, nuestras aduanas siguen funcionando con sistemas obsoletos que no se adaptan a las necesidades actuales del comercio global», reitera Aranda.

En lo que respecta a otros sectores, el presidente de la patronal logística, explica que en España «tenemos empresas superpunteras a nivel de logística y de cadena de suministro». Tenemos, también, «unos magníficos aeropuertos, una red de puertos magnífica y la posición geoestratégica», «pero nos falta inversión en nuestro sector», y este «abandono» impide que nos convirtamos en un hub geostratégico.

Desde UNO Logistica insisten en que han solicitado de manera reiterada al Gobierno «una respuesta urgente» y concreta. Pero «nos desoyen una y otra vez», admite Aranda. «El Gobierno nos abandona. Necesitamos un plan de inversión real y sostenido en el tiempo para modernizar nuestras aduanas y apostar por nuestra competitividad», recalca.

Por su parte, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Transporte y Movilidad han reconocido las dificultades, pero argumentan que las restricciones presupuestarias y la complejidad del sistema aduanero dificultan la implementación de soluciones rápidas. Pero la falta de inversión en las aduanas no sólo afecta a las grandes corporaciones, sino «también a los trabajadores y a las pymes que dependen del comercio internacional para sobrevivir», advierte Aranda.

Inspección aduanera

Las aduanas, puntos cruciales en la cadena de suministro, están sufriendo las consecuencias de años de insuficiente inversión. «El estado de nuestras aduanas es deplorable», apunta Aranda. «Los equipos están obsoletos, hay una falta evidente de personal capacitado y los tiempos de espera para la salida de camiones se han disparado,» denuncia.

Dado el contexto de los últimos años, la logística es esencial para el funcionamiento fluido del comercio tanto interno como externo. Por tanto, los retrasos en las aduanas no sólo afectan a las empresas de logística, sino que también repercuten en toda la cadena de suministro, desde los productores hasta los consumidores finales.

El futuro del sector logístico en España depende en gran medida de la capacidad del gobierno para responder a estas demandas. Los expertos coinciden en que se requiere una intervención urgente y significativa para evitar un colapso mayor. «Es fundamental que el gobierno entienda la importancia estratégica de la logística y las aduanas para la economía nacional», advierte Aranda. La modernización de las aduanas no es sólo una cuestión de inversión, sino una necesidad imperante para asegurar el crecimiento y la estabilidad del país en el escenario global.