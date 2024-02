La logística es un sector crítico para la descarbonización

La sostenibilidad y el compromiso ambiental son un imperativo para todas las industrias, pero llega a su máximo exponente, o debe hacerlo dado el impacto de su actividad, en el sector logístico.

No en vano, este se sitúa muy por delante de otros en inversión, tecnología e innovación aplicadas a estas áreas, muy especialmente tras el crecimiento exponencial del e-Commerce, que supone una vuelta de tuerca más a las ya de por sí complejas grandes cadenas de suministro.

Sin salirnos del comercio electrónico, y a modo de ejemplo, las devoluciones de producto han aumentado casi un 20% en los últimos años tensionando sensiblemente la cadena. Para resolver el problema hay que, entre otras cosas, abordar nuevos procesos de gestión de logística inversa y solventar la falta de integración entre canales. Todos los puntos de una cadena de suministro han de orientarse a garantizar la máxima sostenibilidad.

Eficiencia y circularidad

Desde el diseño de los almacenes, buscando las mayores eficiencias en consumo de energía (placas solares, luces led, submedidores, etc.) hasta la utilización de energías limpias para las flotas de transporte y la optimización de las rutas para no sobrecargar la última milla. Pasando por la dinámica y operativa de almacén (consumo de energía en el edificio, utilización de agua, etc.). Y esto citando sólo los espacios macro; hay centenares de factores a tener en cuenta.

Uno de ellos, y de enorme importancia, es el que se circunscribe al área de envases y embalajes, que han sido objeto de debate en el sector en los últimos años, tanto por la presión social y legislativa de restringir la utilización de aquellos de un solo uso, como por el cada vez mayor control sobre la utilización del plástico o la preocupante escasez e incremento de precio del cartón.

Las soluciones de envasado sostenible son cada vez más demandadas y se están desarrollando de diferentes maneras. Circularidad, utilización de envases reutilizables e inteligencia artificial (IA) son tendencias clave para disminuir los elementos de desecho y mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible.

Huella de carbono

Otro punto a tener muy en cuenta es que, de media, cerca del 24% del volumen de un paquete utilizado en comercio electrónico lo ocupa aire. Trasladado al espacio necesario en camiones y contenedores para su transporte, representa que en cada envío hasta cerca de un 50% del espacio total en las cámaras está desaprovechado.

Eso obliga a desplegar más flotas y contenedores para entregar las mercancías, lo que a su vez encarece el transporte e incrementa la huella de CO2.

Para hacer frente a este reto, hay opciones muy interesantes, como OptiCarton, una solución basada en IA que utiliza algoritmos para determinar las dimensiones del embalaje y el material de protección necesario para cada envío e, incluso, tiene la capacidad de dividir un pedido en varios envíos si esto reduce los costes y la huella de carbono.

Las primeras estimaciones del proyecto piloto que hemos desarrollado ponen de manifiesto no sólo la reducción del cartón utilizado, sino también el aumento de la eficiencia medioambiental y un ahorro de hasta el 35% en los gastos de envío.

Cambiar mentalidades y hábitos

Se puede pensar que todas las soluciones sostenibles tienen que contar con grandes presupuestos. No es así. Las pymes que utilizan el comercio electrónico no suelen tener los recursos o la demanda necesarios para invertir en soluciones a gran escala, pero pueden aprovechar las tendencias predominantes para ganar ventaja competitiva.

Por ejemplo, agrupando pedidos de distintos clientes en una sola entrega, incluso también hay negocios que ya ofrecen la opción de realizar el envío en una caja de cartón preutilizada y en perfectas condiciones.

En cuanto a la logística inversa, la falta de integración entre el comercio electrónico y otros canales reduce las posibilidades de reabastecer y revender los artículos devueltos. Diseñar los flujos y ciclos de los productos de la forma más eficiente y respetuosa con el medioambiente es clave para afrontar este reto.

Consumidores más verdes

De otro lado, no perdamos de vista que tener una cadena de suministro con cero emisiones netas aumenta los precios, por término medio, en apenas no más de un 4%. Y, en España, el 50% de los consumidores encuestados pagaría más por una logística verde.

Además, a muchos compradores online (especialmente -aunque no solo- millennial y de la generación Z) no sólo no les importa, sino que prefieren un plazo de entrega un poco mayor si ello asegura una reducción del impacto ambiental.

Las cifras rigen: el 85% de los consumidores se ha vuelto más verde en su comportamiento de compra en los últimos cinco años y el 65% está haciendo cambios al respecto, modestos o grandes, en su estilo de vida.

Inmologística cero emisiones

Las empresas se ven empujadas a inspeccionar formas de hacer sus productos y protocolos más ecológicos, a menudo centrándose en sus cadenas de suministro y han de ejecutar también una importante labor de información a sus clientes sobre lo que se les propone y qué mejoras y métricas concretas implican esas propuestas en su impacto ambiental.

Apostar por una inmologística con cero emisiones, por el reciclaje, por la adopción de nuevas herramientas de optimización de envases, materiales y tecnologías de manipulación, por la optimización de las cargas en las flotas y la progresiva electrificación de esas flotas, y una logística inversa ágil y limpia son sólo algunas de las muchas medidas que un proveedor de logística integral ha de contemplar.

Pero seamos claros: el éxito de los avances logísticos en sostenibilidad ha de ir acompañado de un verdadero cambio de mentalidad y de hábitos en sus clientes y en la ciudadanía. Todas las partes han de implicarse si queremos avanzar.