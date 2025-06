San Basilio (CNMV): «La venta de TSB no incumple el deber de pasividad de Sabadell en la OPA de BBVA»

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha asegurado este lunes que la posible venta de TSB por parte del Banco Sabadell no supondría incumplir su deber de pasividad en la OPA del BBVA, siempre que la operación sea aprobada por la junta de accionistas. Asimismo, ha confirmado que puede hacerse durante el período de aceptación de la oferta.

San Basilio ha hecho estas declaraciones sobre a OPA al Sabadell en el curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, delante del presidente del BBVA, Carlos Torres, que ha inaugurado las jornadas. Como adelantó OKDIARIO, el Banco Santander se perfila como favorito en la subasta del TSB, que el banco catalán espera cerrar esta misma semana.

El presidente de la CNMV ha recordado que la normativa de OPAs establece que cualquier venta de activos debe ser autorizada por la junta, pero no impide hacerlo si es así, como también informó este periódico.

«Lo estamos analizando, pero con ese foco de ver primero hasta qué punto, razonablemente, eso puede impedir el éxito y, segundo, si está previsto que se sancione a través de una junta general», que, según ha comentado, es «soberana». En caso de que se apruebe por los accionistas la venta de TSB, entonces no cabría deber de pasividad.

En caso de que se proceda a ella dentro del período de aceptación, el BBVA podrá retirar la oferta o modificar las condiciones si lo considera oportuno, ha asegurado.

«Trabajos preliminares»

Otra cuestión es si los «trabajos preliminares» para esa venta incumplen o no dicho deber de pasividad, según San Basilio. A priori, considera que no lo incumplen, pero ha advertido de que es «algo que está aún por dilucidar».

Ahí es donde pone el acento el BBVA, que considera que el Sabadell ha buscado activamente ofertas por TSB y que eso supone saltarse la pasividad; de ahí que haya amenazado al consejo del banco catalán con llevarlo a los tribunales como responsable de dicho incumplimiento, como también adelantó OKDIARIO.

A este respecto, San Basilio ha dejado claro que, si detecta incumplimiento del deber de pasividad, la CNMV actuaría y que, por tanto, si no lo ha hecho es porque, con la información que le ha trasladado Sabadell hasta ahora, no ha observado que haya sucedido. «Si nosotros identificamos algún comportamiento que supone un incumplimiento del derecho de pasividad, pues actuaremos. Si no lo hemos hecho es porque hasta ahora no lo hemos encontrado», ha expresado.

Decisión del Gobierno

Como es sabido, mañana martes 24, el Gobierno anunciará las condiciones que impone a la OPA adicionales a las establecidas por la CNMC (autoridad de Competencia), que se limitó a aceptar los compromisos ofrecidos por el BBVA.

San Basilio ha apostado por una suspensión «lo más quirúrgica» posible de ambas cotizaciones mañana para que todo el mercado tenga toda la información. Así, la suspensión vendría «un poco antes» de que el Gobierno informe de su decisión y se levantaría «poco después». La CNMV actuaría así en caso de que el Gobierno decida informar de su decisión con el mercado abierto.