Sabadell responde al anuncio del BCE sobre la solvencia en la OPA: «El problema es de competencia»

El Banco Central Europeo (BCE) no ve problemas de solvencia en la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, por lo que la entidad bilbaína ha conseguido sobrepasar el primer filtro para llevar a cabo la operación. No obstante, el banco central no se ha pronunciado acerca de los problemas relacionados con la competencia, tal y como adelantó OKDIARIO.

Así lo ha remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un comunicado publicado este jueves. Así, la no oposición por parte de Fráncfort era uno de los hitos que tenía que lograr BBVA para poder ejecutar la operación. Por tanto, el visto bueno del BCE es un paso más dentro del proceso de la OPA.

«Como continuación a la información privilegiada publicada el 9 de mayo de 2024, con número de registro (CNMV) 2241, en relación con la oferta pública de adquisición de carácter voluntario (la Oferta) formulada por BBVA sobre la totalidad de las acciones de Banco de Sabadell, S.A. (Banco Sabadell), BBVA informa que, en el día de hoy, ha recibido la decisión de no oposición del Banco Central Europeo a la toma de control de Banco Sabadell por parte de BBVA, como resultado de la Oferta».

«La referida no oposición es un requisito previo para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorice la Oferta a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores», sentencia el comunicado.

La respuesta de Banco Sabadell no se ha hecho esperar, argumentando lo que era evidente, que el Banco Central Europeo no entra en cuestiones fundamentales para el sector bancario español y que, en efecto, la solvencia de ambas entidades hace viable la operación desde el punto de vista de Fráncfort.

Al respecto, Sabadell entiende que el anuncio de hoy de no oposición por parte del BCE es fruto principalmente de una evaluación prudencial y era esperado. No cambia la necesidad de análisis de la transacción por parte de la CNMV, la CNMC y, previsiblemente, del Gobierno, quien ha dejado claro que tendría la última palabra.

“A la hora de emitir su opinión, el BCE considera criterios como la solvencia del potencial comprador. Su análisis no entra en aspectos clave como aquellos relacionados con la competencia en el sector bancario español, el apoyo a las PYMES o cuestiones fundamentales sobre el valor de la propuesta para los accionistas de Sabadell.

“Como hemos dicho con anterioridad, creemos que la transacción es perjudicial para el acceso de las pymes al sector bancario y para los accionistas de Sabadell. El proceso sigue siendo largo y complejo, y los accionistas de Sabadell no necesitan tomar ninguna decisión en este momento”.