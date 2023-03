Ryanair no recurrirá la fusión Iberia-Air Europa, pero pedirá ‘slots’ en Madrid, Baleares y Canarias

Ryanair no recurrirá la compra de Air Europa por parte de Iberia, aunque reclamará ‘slots’ (derechos de vuelo) en los aeropuertos de Madrid, Baleares y Canarias, según reconoció el consejero delegado de la aerolínea de bajo coste, Eddie Wilson. En Ryanair, dijo, «estamos a favor de la consolidación y la apoyamos. Apoyamos la competencia y que el consumidor tenga capacidad de decidir». Y añadió: «Veremos cómo acaban estos ‘remedies’ en la Comisión Europea en lo que se refiere a Madrid, Baleares y Canarias; porque buscamos que se beneficie a los consumidores».

Respecto a las consecuencias de la integración de Air Europa en IAG, fue taxativo: «Nosotros apoyamos la consolidación cuando hay fusiones de este tipo, pero entendemos que tiene que haber cesiones y tiene que haber reparto», en referencia a las cesiones de slots que deberán hacer Iberia y Air Europa en aquellos segmentos de mercado donde las autoridades de la Unión Europea consideren que su integración les da una situación de dominio de mercado.

No obstante, sí dejó claro que la unión de las dos empresas españolas no es muy de su agrado al afirmar que: «Iberia no puede decidir ceder slots en un momento determinado y, cuatro años después, comprar la empresa; hay que generar precios bajos para el consumidor», reclacó.

«Pensamos que es una buena oportunidad, ya que van a aquedar ‘slots’ libres que no van a poder usar y, como nosotros tenemos unos precios más bajos, pensamos que esto va a ser bueno y podremos crecer», señaló el ejecutivo irlandés para anunciar que «este verano tendremos 51 nuevos aviones: los dos primeros llegarán a Tenerife».

Convenio histórico

Wilson se desplazó a Madrid junto a la plana mayor de Ryanair para firmar el primer convenio colectivo con sus pilotos, después de seis años de negociaciones. El acuerdo laboral, de 2023 a 2026, afecta a los 900 pilotos que la compañía tiene en España, incluye la recuperación del 20% del salario que se habían rebajado durante la pandemia. y una revisión salarial de entre el 2,8% y el 3% anual a partir de 2024.

Por encima de lo monetario, los representantes de la sección sindical de Sepla en Ryanair, encabezados por Francisco Gómez, resaltaron la importancia de las nuevas escalas acordadas tanto en el cuerpo de comandantes como en el de copilotos.

Estas diferentes escalas varían en función de la experiencia (hasta cinco años, entre cinco y diez años y más de diez años como comandante) para establecer una horquilla salarial de entre 90.000 y 130.00 euros anuales. La retribución varía según la experiencia y las diversas acreditaciones que acumule el piloto, como aquellas referidas al tipo de aviones para los que esté capacitado pilotar como para supervisar la formación de copilotos.

«Gastamos miles de millones de dólares en aviones y lo más caro de un avión son sus tripulantes», aseguró Eddie Wilson. «No tiene sentido gastar miles de millones en aeronaves y no pagar bien a sus pilotos», añadió.

Tras congratularse por el acuerdo alcanzado con los pilotos, el ejecutivo irlandés mostró su onfianza en que las negociacioes que m,antiene con el colectivos de tripulantes de cabina acabe en un acuerdo similar.

Wilson subrayó que Ryanair mantiene su creimiento en España, donde tiene desplazados 92 aviones y a los que sumará otros 14 proximamente. La compañía ha adquirido otras 120 aeronaves y espera que «muchas de ellas vengan a España gracias a las reducciones de las tasas de aeropuertos».

La primera compañía europea por volumen de pasajeros transportados espera que «la inversión crezca en España, poniendo más aviones porque buscamos más slots en Madrid y porque creemos que la economía española post covid ofrece un buen momento para crecer».