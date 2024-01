Rui Meneses, CEO de la promotora Kronos Homes, explica en una entrevista con OKDIARIO que aunque el entorno económico no ha sido el mejor por la subida de los tipos de interés, la inflación y la falta de suministros por los conflictos bélicos, 2023 ha sido un año muy bueno para la compañía. La inmobiliaria cumplió sus objetivos tanto de ventas como de entregas y de cara a 202, Kronos Homes prevé seguir en la misma línea. El objetivo de la promotora es entregar entre 1.200 y 1.500 viviendas de obra nueva, que generarán unos ingresos de entre 600 y 650 millones de euros anuales.

Pregunta: ¿Dónde está desarrollando viviendas actualmente Kronos?

Respuesta: Tenemos presencia en España y Portugal, que representan un 60% y un 40% de nuestro portfolio, respectivamente, en términos de ventas. En España, tenemos desarrollos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Valladolid y Pamplona, las dos primeras son plazas fundamentales para nosotros. Mientras que en Portugal estamos construyendo en Lisboa y Sintra, para primera residencia, y en Algarve, un producto de segunda residencia.

Pregunta: Kronos Homes cuenta con una importante cartera de suelo en los mercados mencionados, ¿cuántas viviendas puede construir la compañía en los terrenos de su propiedad?

Respuesta: Actualmente, nuestra cartera de suelo tiene capacidad para construir más de 16.000 viviendas. La Comunidad de Madrid es uno de los mercados donde más presencia tenemos, vamos a levantar proyectos en tres de los desarrollos de sureste: Los Berrocales, Ahijones y Los Cerros, que van a sumar más de 2.000 viviendas. También tenemos suelo en Pocillos (Villanueva de la Cañada) y en Retamar de la Huerta, que es un ámbito que está en Alcorcón.

Pregunta: ¿Kronos tiene previsto desembarcar en nuevos mercados para desarrollar viviendas tanto para alquiler como para venta?

Respuesta: De momento, no. Nuestro plan estratégico está marcado y cerrado. Pero si dentro de un año o el tiempo que sea surge una oportunidad, no la vamos a desaprovechar. De todos modos, nosotros queremos mercados muy consistentes porque consideramos que son los más estables y, por eso, estamos en Madrid, Barcelona y Lisboa, que son los mercados donde queremos tener el 80% de nuestra actividad.

Pregunta: ¿A qué crees que se debe el alza del precio de la vivienda, especialmente nueva?

Respuesta: El problema de la subida del precio de la vivienda no es coyuntural, sino estructural. Ha subido y seguirá subiendo porque sigue habiendo escasez de suelo. Se prevé que los tipos de interés se estabilicen en 2024, puede que hay incluso una ligera bajada en la próxima reunión del BCE, pero seguirá quedando el problema de la escasez de suelo y costes de construcción cada vez más elevados, por falta de suministros y falta de mano de obra. Por lo tanto, mirando al futuro, no creo que el precio de la vivienda baje, es más creo que es más probable que suba.

Pregunta: ¿Cuándo crees que se van a estabilizar los precios?

Respuesta: No creo que el precio de la vivienda de segunda mano ni nueva baje a corto plazo. Sólo si en el futuro se encuentra una forma de hacer viviendas más rápida y más barata, sería posible que los precios se estabilizaran. Es verdad que ahora hay formas más rápidas de construir, pero son más caras. En definitiva, en los próximos años la oferta de viviendas no cubrirá la demanda, lo que quiere decir que el precio de la vivienda no va a bajar.