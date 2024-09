Las buenas audiencias en la primera semana de emisión del nuevo programa de David Broncano en RTVE, La revuelta, han desviado la atención del caos institucional en el que se ha instalado la cadena pública y que se agudiza por momentos. La presidenta socialista interina, Concepción Cascajosa, acaba a finales de este mes su periodo de interinidad en RTVE y el consejo deberá elegir un nuevo presidente o prorrogar por más tiempo su interinidad, algo para lo que es imprescindible un acuerdo que parece imposible a la vista de la división actual de los consejeros.

Además, la directora de Gabinete de Cascajosa, Verónica Ollé, heredada de la etapa en la presidencia de Elena Sánchez, se ha sumado a la lista de bajas del Comité de Dirección de RTVE, del que siguen faltando seis meses después puestos clave como el Director de Contenidos y el Secretario General. Ollé ha recalado en el Ministerio de Félix Bolaños y su salida es un ejemplo más de la guerra interna que vive RTVE.

«Ollé no era de Cascajosa. No la aguantaba. La nombró Elena Sánchez y Cascajosa le ha ido quitando poco a poco competencias como directora de Gabinete hasta que ya le ha rescatado su amigo Bolaños», explican fuentes de la cadena pública. «No olvides que Elena Sánchez considera que Cascajosa la traicionó y contribuyó a que la cesaran como presidenta en el famoso consejo de marzo. No se lo perdona. Y Ollé era de Sánchez», señalan.

«Ahora mismo la cadena pública está sin Dirección de Contenidos, sin Secretario General y sin dirección general de Gabinete», explica otra fuente. «No es sostenible. Hay que arreglarlo pero para eso primero hay que arreglar lo de la presidencia», señala.

En efecto, a finales de mes está previsto que Cascajosa convoque un consejo extraordinario para debatir qué hacer después de que se hayan los seis meses de plazo que pactaron los consejeros en la reunión de marzo. En ese consejo, Cascajosa salió elegida presidenta interina pero sólo por seis meses, hasta septiembre.

«Sólo hay una opción de que esto se aclare y es que PSOE y PP lleguen a un pacto, algo que es muy difícil después de lo del Banco de España. El PP no gana pactando un nuevo consejo y una nueva presidencia si no va acompañado de cambios en los informativos. Y el PSOE si no pacta con el PP tiene que hacerlo con el resto de grupos parlamentarios y actualmente es difícil», explican estas fuentes.

«La otra opción es que se trate de alcanzar un acuerdo entre los consejeros actuales y tirar otro poco tiempo. Pero el consejo está dividido. Cascajosa ahora mismo no sacaría los cinco votos que necesita porque los tres del PP no la van a votar y Elena Sánchez y Juan Manuel Martín Médem, tampoco después de la traición de Cascajosa en marzo», señalan.

Médem, consejero propuesto por Sumar, se ha mostrado hasta ahora fiel a Elena Sánchez por lo que lo normal es que no apoye a Cascajosa en una hipotética votación. En estos seis meses, el no de Médem y Sánchez ha sido clave para que Cascajosa no haya podido nombrar a un Secretario General y un Director de Contenidos, cesados hace seis meses.

«Y si no es Cascajosa no puede ser nadie porque Moncloa no tiene a nadie más en el consejo. De Ramón Colóm no se fían y la otra consejera socialista es Elena Sánchez. Sólo puede ser Cascajosa, pero en principio no tiene los apoyos sin Médem ni Sánchez. La situación interna es un auténtico caos que sólo la tapa el hundimiento de Telecinco y que TVE se coloque segunda en audiencias», aseguran fuentes internas. «Lo de Broncano ha sido una sorpresa agradable que da aire pero o se arregla el consejo y se pacta una presidencia o a medio plazo se va a notar el caos actual», insisten. La solución, a finales de este mes.