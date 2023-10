Mediapro ha cosechado una nueva derrota judicial dos años después de abandonar el mercado de la televisión de pago en Francia, donde se vio obligado a pagar una indemnización de 100 millones de euros a la liga de este país por negarse a pagar los plazos del contrato de los derechos de emisión en televisión de los partidos de la competición gala. La productora de capital chino que gestionan Jaume Roures y Taxto Benet -accionistas minoritarios- denunció a Canal Plus por «abuso de posición dominante» ante la Autoridad de Competencia local. Ahora, este organismo rechaza el escrito al no considerarlo prioritario.

Mediapro rompió el mercado francés en 2018 con la compra de los derechos de emisión en televisión de la liga gala para las temporadas 2020-2024 por 1.100 millones de euros. Canal Plus, tradicional ganador de esos derechos, se quedó fuera. Roures puso en marcha un canal propio, Telefoot, y esperaba llegar a los tres millones de abonados.

Sin embargo, vino la pandemia y Roures pidió renegociar a la baja el contrato, algo a lo que la liga francesa se negó y acabó quitándole el contrato y reclamándole una indemnización de 100 millones que ya ha sido abonada. En febrero de 2021 cerró Telefoot y en octubre, disolvió la filial francesa.

Entre medias, Mediapro y Canal Plus cruzaron denuncias entre ellos. Roures acudió también a la Autoridad de Competencia francesa acusando a Canal Plus de «abuso de posición de dominio», ya que vertió comentarios denigrantes sobre Telefoot y puso en marcha ofertas agresivas con el único objetivo de echarles del mercado, argumentaron.

La Autoridad francesa de Competencia ha emitido ahora una resolución en la que da por cerrado el caso al entender que «movilizar importantes recursos internos para el examen de la denuncia de Mediapro no está justificado». En primer lugar, explica, porque el canal de televisión ya está cerrado y la empresa disuelta desde octubre de 2021, por lo que la denuncia de la española «no tienen una lógica compensatoria».

Y en segundo lugar porque, además, dice Competencia, «el recurso se refiere a prácticas cuyo impacto sobre el consumidor o sobre el funcionamiento competitivo del mercado parece relativo». Roures y Mediapro cierran de esta forma su aventura francesa, condicionada por la pandemia.

O puede que no. Porque en una reciente entrevista en un medio local, Roures no cerró la puerta a volver a pujar por los derechos de la liga gala, que están en estos momentos en concurso. El gestor de Mediapro aseguró que no en esta ocasión, pero que no descartaba volver al mercado francés en el futuro.