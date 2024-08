Revelado por la OCU: éstas son las marcas de mantequilla más saludables del supermercado

La mantequilla es un alimento esencial en muchas cocinas alrededor del mundo. Desde untarla en una tostada para un desayuno rápido hasta utilizarla como base para salsas y repostería, su versatilidad y sabor la hacen un ingrediente indispensable. Para muchos, la elección de una buena mantequilla puede marcar la diferencia entre una receta mediocre y una excepcional. Sin embargo, no todas las marcas de mantequilla ofrecen la misma calidad. Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia sobre ciertas marcas de mantequilla del supermercado que no cumplen con los estándares esperados.

La OCU ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de 63 marcas de mantequilla disponibles en los supermercados, evaluando aspectos como la la composición nutricional y la presencia de aditivos no deseados. Los resultados han revelado algo que no gustará mucho a los amantes de la mantequilla ya que la mayoría de marcas no sólo son inferiores en calidad, sino que también pueden contener ingredientes perjudiciales para la salud. Un hallazgo entonces que es particularmente preocupante para aquellos que confían en estos productos como parte de su dieta diaria. De este modo, la OCU recomienda encarecidamente a los consumidores estar atentos y elegir con cuidado la marca de mantequilla que compran a pesar de que en su análisis parece que ninguna (a excepción de una sola) se libra de ser algo que no recomendarían. Conozcamos más sobre este estudio que ha llevado a cabo la OCU, qué marca en concreto es la menos recomendable de todas y cuál es la mantequilla que sí se recomienda.

Análisis de la OCU sobre la mantequilla de supermercado

La OCU realizó un análisis detallado de varias marcas de mantequilla que se encuentran comúnmente en los supermercados. El estudio en concreto evaluó más de 60 tipos de mantequilla, distribuidos en tres categorías distintas:

Mantequilla tradicional: Sin sal y con un contenido medio de grasa del 82%. Representan casi la mitad de la muestra, con un 48% y 30 referencias. Mantequilla con sal: Comprende 22 referencias, un poco más de un tercio de la muestra. Tienen un contenido medio de sal de 1,3 g/100 g, aunque algunas alcanzan hasta el 2,5%, la mitad de la ingesta máxima recomendada por la OMS. Mantequilla ligera: Con un contenido medio de grasa del 31%, forman el 17% de la muestra con 11 referencias.

De este modo, de los tres grupos ninguno parece «salvarse» ya que la OCU explica además que todas las mantequillas analizadas cuentan con grasas (mayoritariamente saturadas) que «no son recomendables» y ni tan siquiera recomienda las alternativas «light o ligeras».

En cuanto a marcas concretas, parece que la peor mantequilla es la mantequilla light con sal de Carrefour, con un 61% de materia grasa, y que en el estudio de la OCU ha alcanzado una puntuación final de 18 sobre 100, catalogándola como una «muy mala elección». Nutricionalmente, recibió una estrella sobre cinco y en aditivos alcanzó 1,5 estrellas, siendo el peor producto de su categoría. Su precio es de aproximadamente 2,69 euros por 250 gramos. Los ingredientes incluyen mantequilla (66,2%), agua, almidón modificado, materia grasa láctea, sal (1,2%), emulgente, conservador, colorante y aroma.

En términos de información nutricional, por cada 100 gramos aporta 561 Kcal (2310 KJ), 61 gramos de grasa (40 gramos saturadas), 2,7 gramos de carbohidratos (0,6 gramos de azúcares), 0,5 gramos de proteínas y 1,2 gramos de sal. La valoración Nutri Score es «E».

La mejor mantequilla según la OCU

En el extremo contrario, la OCU señala que la mejor opción disponible en el mercado español es la mantequilla Únicla. Producida por la empresa gallega Feriaco, Únicla sobresale por su alta calidad nutricional obteniendo 43 puntos sobre 100. Tiene 82 gramos de grasa, de los cuales 58,8 gramos son saturadas, 4,1 gramos son poliinsaturadas y 18 gramos son monoinsaturadas. Su bajo contenido en sal y la ausencia de azúcares añadidos la hacen una opción saludable. Otro aspecto relevante es que Únicla se produce con materia prima de granjas certificadas en bienestar animal, añadiendo valor a su selección.

Recomendaciones de la OCU a la hora de elegir la mantequilla

Al margen de revelar qué mantequilla es la más recomendable, y cuál evitar, la OCU también ha dado algunas pautas para poder elegir bien este ingrediente. De este modo, la OCU explica en su estudio que para seleccionar una buena mantequilla, es importante tener en cuenta el contenido de grasas, sal, azúcar y otros aditivos en su composición, así como la puntuación Nutriscore. Dado que la mayoría de las mantequillas son ricas en grasas saturadas y algunas también en sal, sus valoraciones suelen oscilar entre D y E, las peores notas.

Incluso las mantequillas ligeras, aunque parecen ser opciones más saludables por su menor contenido de grasa, no son necesariamente mejores nutricionalmente. Estas pueden incluir colorantes, emulsionantes y espesantes para mantener su textura, lo que afecta su calidad global.

Tras analizar esas 63 mantequillas, la OCU concluye que este producto debe consumirse en pequeñas cantidades y no diariamente. Para el desayuno o en diversas recetas, es preferible usar aceite de oliva, ya que esta grasa aporta beneficios adicionales sin los inconvenientes de la mantequilla.