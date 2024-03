Los requisitos que necesitas para acceder a la famosa pensión de 7.250 euros

En España, existe un segmento significativo de la población que no logra cumplir con el requisito mínimo de cotización de 15 años para acceder a una pensión contributiva. Además, la carencia cualificada demanda que al menos dos de estos años estén dentro de los 15 años previos. No obstante, en ciertos escenarios, se puede optar por una pensión de jubilación no contributiva, cuya cuantía asciende a 7.250 euros en 2024.

Tras la revalorización de las pensiones que alcanzó un 6,9%, la cantidad máxima de la pensión no contributiva se ha fijado en 7.250,60 euros al año. Esto significa que la pensión mínima se sitúa en 129,48 euros mensuales, lo que equivale a 1.812,65 euros al año.

Pensión de jubilación no contributiva de 7.250 euros

La pensión no contributiva por jubilación garantiza una ayuda económica, así como acceso gratuito a servicios médicos y farmacéuticos, junto con servicios sociales adicionales, para aquellos individuos mayores de 65 años que carecen de recursos económicos suficientes. Esta prestación se otorga incluso a aquellos que no han cotizado o lo han hecho de manera insuficiente para cobrar para una pensión contributiva.

La gestión de estas pensiones no contributivas recae en los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma, así como en las Direcciones Provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Requisitos

Para solicitar una pensión no contributiva de invalidez o jubilación, el requisito principal es no tener ingresos o poseer ingresos anuales que no excedan los 7.250,60 euros en el año 2024. En caso de convivir con familiares, la suma de los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia debe ser inferior a ciertos umbrales establecidos.

Asimismo, es necesario cumplir dos requisitos específicos. Primero, se debe tener al menos 65 años en la fecha de solicitud. Segundo, se requiere haber residido legalmente en España por un período mínimo de 10 años, que abarque desde los 16 años hasta la fecha en que se devenga la pensión. De esos 10 años, al menos dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la pensión.

Limitaciones

En términos generales, la norma establece que no es posible percibir simultáneamente dos pensiones de un mismo régimen. En caso de tener derecho a múltiples prestaciones, el beneficiario debe optar por una de ellas, a excepción de la pensión de viudedad, la cual no está sujeta a esta incompatibilidad.

Sin embargo, en el ámbito de las pensiones contributivas, existe la posibilidad de recibir dos pensiones si se han cotizado a dos regímenes distintos, como el régimen general y el de autónomos. Para ello, es necesario que al momento de la jubilación, el solicitante haya estado dado de alta o asimilado en al menos uno de estos regímenes, y que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan durante un periodo mínimo de 15 años.

Por otro lado, en el caso de las pensiones no contributivas, no es viable percibir dos pensiones simultáneamente. El beneficiario solo puede recibir la pensión de jubilación o la de invalidez, siendo incompatible la pensión de viudedad en este escenario.

Una excepción importante es la compatibilidad entre la pensión contributiva de jubilación y el trabajo de los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario.

Estos profesionales pueden continuar desempeñando sus funciones solicitando una prórroga en el servicio activo, recibiendo el 75% del importe de la pensión de jubilación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Esta medida, implementada a finales de 2022, tiene como objetivo fortalecer el sistema sanitario en su conjunto, especialmente la atención primaria.

Solicitud

Para iniciar el proceso de solicitud de la pensión de invalidez o jubilación, la persona interesada o su representante puede obtener el formulario correspondiente en varios puntos de atención, como la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, los Centros de Participación Activa de Mayores y los Servicios Sociales Comunitarios del ayuntamiento. También es posible descargar el modelo de solicitud directamente desde la plataforma electrónica de la Comunidad Autónoma.

El formulario debe completarse en su totalidad y estar firmado por la persona solicitante o su representante legal. Se recomienda adjuntar ciertos documentos, como una fotocopia compulsada del D.N.I. o, en casos excepcionales, la Partida de Nacimiento o el Libro de Familia. Si la persona solicitante es extranjera, se requerirá una fotocopia compulsada del Pasaporte y del permiso de residencia en España. En caso de tener un representante legal, se debe incluir una fotocopia compulsada de su D.N.I..

Además, es necesario proporcionar documentación que acredite la residencia actual, como el Certificado del Padrón, y en caso de haber residido en un país de la Unión Europea, un certificado del organismo correspondiente que certifique los períodos de residencia en ese país. Si la solicitud es realizada por un representante distinto al beneficiario, se debe presentar una acreditación de la representación legal.