Rafael Fructuoso, agricultor: «El precio del aceite de oliva hoy es fruto de la especulación de los embotelladores»

El precio del aceite de oliva parece no encontrar tope en su escalada de precios. De media, el precio del aceite de oliva virgen extra (el conocido como AOVE) ha subido un 15,4% desde la primera quincena de julio, pero hay marcas que han subido más del 30% en apenas unas semanas.

Los argumentos que se nos dan para justificar las subidas que estamos viviendo en los lineales de los supermercados son las altas temperaturas que hubo en abril y mayo, y la sequía que hemos sufrido. Factores que, sin duda, han reducido la producción hasta un 50% en algunos casos, pero, según nos cuenta Rafael Fructuoso, agricultor olivarero, esa bajada de producción no es el verdadero motivo del aumento de los precios actuales. Nos explica que “las embotelladoras de aceite de oliva paralizaron el mercado para presionar a los agricultores y poder comprar el aceite a precio más bajo porque sabían que los agricultores teníamos que tener liquidez para soportar la siguiente campaña. Ahora, están vendiendo a un precio muy elevado un aceite que compraron más barato”.

Fructuoso es rotundo: “Están especulando con los precios, de hecho basta con comparar con los que hay en resto de países de Europa”. Declaraciones que van en la línea de las reclamaciones presentadas por la OCU que lleva días advirtiendo de que los precios que encontramos en los supermercados son fruto de la especulación de los embotelladores y no de los agricultores olivareros. Por este motivo tanto los agricultores como la OCU le piden al Ministerio de Agricultura inspecciones inmediatas que garanticen un correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

Hemos comparado el precio del aceite de oliva virgen extra de una marca blanca en España con el de otros países de nuestro entorno. En España es un 6% más caro que en Italia, un 16% más caro que en Francia y un 27% más caro que en Portugal.

Fructuoso nos explica que “la situación se remonta a marzo/abril de este año cuando ya se sabía el aceite que había para el año y las grandes embotelladoras no nos querían hacer compras a los productores para bajar el precio”. Situación que lleva a los agricultores a la indignación ante la especulación que se hace con los precios por los embotelladores y a lamentar la que consideran “despreocupación por parte del Gobierno central”. “No podemos producir aceite de oliva que no cumpla la normativa europea, pero sí que nos lo podemos comer porque se permite importar aceite que no la cumpla”, aclara.

En cuanto a la producción, Fructuoso nos aclara que va a ser menor, pero que es imposible que nos quedemos sin existencias de aceite de oliva en España.

Lo que sí que debe preocuparnos es la especulación que se está haciendo con los precios, motivo por el que conviene analizar el precio de todas las marcas en los distintos supermercados. La OCU ha elaborado una comparativa de precios en diferentes supermercados en la que se pueden apreciar desde bajadas de un 5% en el litro de Carbonell hasta una subida del 32% en Consum o La Almazara del Olivar.