Por qué todo el mundo está hablando del Pack Renueva de Leroy Merlin

Leroy Merlin es una de las tiendas especializadas en hogar y bricolaje que más éxito tiene en España, una cadena francesa que destaca por su gran variedad de productos y por una excelente relación calidad-precio. Te contamos qué es el Pack Renueva de Leroy Merlin del que habla todo el mundo para que no te pierdas detalle… ¡te interesa seguro!.

¿Qué es el Pack Renueva de Leroy Merlin?

El Pack Renueva de Leroy Merlin es un pack especial que la cadena francesa ha creado para que sus clientes se puedan aprovechar de grandes descuentos al renovar determinados lugares o elementos de su hogar. Un pack ideal para ahorrar renovando el hogar y con el que te devuelven el 10% de todas las compras que formen parte de tu proyecto.

Activar el Pack Renueva de Leroy Merlin es tan sencillo como seguir estos pasos:

Hazte socio del Club Leroy Merlin en tu establecimiento habitual y comienza a disfrutar de ventajas exclusivas. Activa el pack aquí y desde el momento que lo actives acumularás las compras del proyecto que elijas. Una vez que acabes el proyecto, cierra el Pack Renueva. Terminado el pack, Leroy Merlin calculará el 10% del total de las compras de ese proyecto y recibirás el importe acumulado en cheques del Club Leroy Merlin.

¿Qué renovar con el Pack Renueva?

Renueva tu cocina

Con una compra mínima de 3.500 euros y con compras en muebles de cocina, electrodomésticos, encimeras, fregaderos, grifería, suelos y revestimientos cerámicos y accesorios integrados.

Renueva tu baño

Con una compra mínima de 1.500 euros, los productos que se incluyen en la promoción son muebles de baño, sanitarios, bañeras, platos de ducha grifería de baño, combinados y columnas de ducha mamparas, paneles y biombos. cabinas, spas, bañeras de hidromasaje y saunas, espejos de baño, accesorios y complementos para el baño y la ducha, suelos y revestimientos cerámicos.

Renueva tus ventanas

Con una compra mínima de 3.000 euros, forman parte del pack productos como ventanas, balconeras, cerramientos a medida y puertas de garaje.

Renueva tus puertas

Con una compra mínima de 1.600 euros, forman parte del pack productos como puertas de paso, manillas, complementos: jambas, recrecidos y premarcos.

No cabe duda de que este Pack Renueva de Leroy Merlin es una excelente oportunidad para renovar tu hogar al mejor precio y con productos y materiales de gran calidad. Puedes activar tantos packs como quieras, así que no dejes de hacerlo y dale un nuevo look a tu hogar.