Que se preparen los pensionistas: el cambio que afecta a tu dinero a partir de este día

La tranquilidad de los pensionistas en España se llegó a tambalear el pasado mes de enero, tras un giro inesperado en la revalorización de las prestaciones. Después de haber recibido el primer mes del año, su mensualidad con la subida correspondiente a 2025, un inesperado revés político puso en jaque estos aumentos. El problema surgió después de que el Congreso tumbara el real decreto-ley que regulaba la subida de las pensiones. Este cambio, que parecía asegurado para todo el año, llegó a correr peligro de revertirse si el Consejo de Ministros o el Parlamento no tomaban medidas extraordinarias en las próximas semanas.

En caso de no haberlo hecho, las pensiones iban a volver a los importes de 2024, afectando tanto a las contributivas como a las no contributivas. Con más de diez millones de pensionistas en España, esta situación podía haber supuesto un golpe a la estabilidad económica de miles de familias. Para quienes dependen exclusivamente de su pensión, cualquier cambio en los importes mensuales puede significar una gran diferencia en su día a día. La incertidumbre generó preocupación entre los beneficiarios, por lo que es importante que repasemos cómo quedan las pensiones de forma definitiva este 2025. Qué porcentaje de subida se aplica y si finalmente va a haber un cambio que pueda afectar a los pensionistas, preocupados al creer que su pensión finalmente no se va a revalorizar.

Qué va a pasar con las pensiones de los pensionistas este 2025

A principios de 2025, las pensiones experimentaron un aumento del 2,8% en el caso de las contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se revalorizaron entre un 6% y un 9%. Esta subida supuso una mejora en los ingresos mensuales de los pensionistas, que vieron un ligero alivio ante el aumento del coste de vida. Sin embargo, la posibilidad de que estos importes se revirtieran llegó a generar una gran inquietud.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicaban a comienzos de año, unas nuevas cuantías tras la subida, algo que provocó preocupación cuando tras el no a la Ley Ómnibus, se dijo que la pensión volvería a los valores de 2024 a partir de febrero. Sin embargo finalmente no ha sido, así y la pensión media total pasa de 1.260,93 euros mensuales a 1.296,23 euros, lo que representa un aumento de 35,30 euros al mes. La pensión media de jubilación sube de 1.448,77 euros a 1.489,33 euros mensuales, mientras que la de incapacidad permanente aumenta de 1.165,60 euros a 1.198,24 euros. En el caso de la pensión de viudedad, el incremento es de 25,16 euros, alcanzando los 923,98 euros mensuales.

Recordemos que cuando se tuvo que votar el Real Decreto-ley 1/2025, conocido como Ley Omnibus, el Gobierno no alcanzó los votos necesarios para sacarlo adelante. Con ello, bajaron las pensiones en febrero, además de estar a punto de perderse otros beneficios, como el transporte gratuito. Sin embargo, a mediados de febrero el pleno del Congreso de los Diputados convalidaba por 315 votos a favor ese Real Decreto-ley 1/2025, asegurando que las pensiones se van a revalorizar finalmente, en el mencionado 2,8% (el equivalente al IPC) las contributivas y un 9% las no contributivas. Un cambio para los pensionistas que en realidad, deja sus pensiones como ya estaba previsto.

De este modo se alcanza el objetivo marcado en la última reforma de las pensiones que era garantizar que las mínimas aumentaran por encima del IPC, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Según la legislación vigente, las pensiones mínimas contributivas deben alcanzar el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027. Para ello, el Ejecutivo había planteado subidas progresivas, pero el reciente bloqueo en el Congreso llegó a poner en riesgo esta planificación.

Las pensiones mínimas y no contributivas en 2025

Para 2025, la cuantía mensual de la renta garantizada para un beneficiario individual se fija en 658,81 euros. Esta cantidad se incrementa en un 22% para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Además, para las unidades de convivencia, los importes se ajustan de la siguiente manera:

856,46 euros para un adulto con un menor o dos adultos.

1.054,10 euros para un adulto con dos menores, dos adultos con un menor o tres adultos.

dos adultos con un menor o tres adultos. 1.251,75 euros para un adulto con tres menores , dos adultos con dos menores o tres adultos con un menor.

, dos adultos con dos menores o tres adultos con un menor. 1.449,39 euros para un adulto con cuatro o más menores, dos adultos con tres o más menores o cuatro adultos con un menor.

Estas cifras están destinadas a mejorar las condiciones de los pensionistas con menores ingresos, de modo que tras la aprobación en el Congreso, no quedarán congeladas y podrán garantizarse esas cuantías.

Prórroga del escudo social y otras medidas aprobadas

El Real Decreto-ley que mantiene la revalorización de las pensiones, evitando así un recorte en las prestaciones, incluye además una prórroga del conocido como escudo social, que extiende hasta el 30 de junio los descuentos del 50% en los títulos multiviaje y la gratuidad en Cercanías, Rodalies y Media Distancia para menores de 15 años. A partir de julio, los jóvenes podrán seguir beneficiándose de una bonificación del 50% en el transporte público.

Asimismo, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de desahucios y la prohibición de interrumpir suministros básicos a personas en situación de vulnerabilidad. También se establece un sistema público de avales para garantizar la estabilidad entre propietarios e inquilinos.

En cuanto a las ayudas por catástrofes naturales, el decreto contempla medidas específicas para mitigar las consecuencias de la DANA, otorgando mayor capacidad de endeudamiento a la Comunidad Valenciana y ampliando los plazos para que las corporaciones locales soliciten ayudas. Además, en el caso de La Palma, se extienden los ERTE, la moratoria de préstamos y las ayudas para autónomos afectados por la erupción volcánica.