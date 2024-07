El consumo de pescado está cerca de mínimos históricos y el sector pide una rebaja del IVA en lo que consideran una «reivindicación justa» que, además, «coincide con las nuevas recomendaciones alimentarias» que piden un aumento del consumo de pescado.

Pero eso es dinero. 2024 está siendo un año récord para la recaudación de impuestos, como lo fuera 2023, gracias en buena medida a la subida de la inflación, y el Gobierno de Pedro Sánchez no parece dispuesto a renunciar a esa recaudación. Rebajar el IVA de la pasta o del aceite supone un cambio, es verdad, pero que la carne y el pescado dejen de tributar al 10% y pasen al 5% supone un golpe a las arcas públicas de miles de millones de euros. Los datos del ministerio que dirige Luis Planas en cuanto a la cantidad consumida y el precio medio que pagamos -lo que más consumimos es «carne transformada»-, hablan del motivo real por el que el Gobierno no entra a discutir este asunto, y que nada tienen que ver con lo que se recauda con el aceite o la pasta.

Desde el Ministerio de Agricultura se insiste en que las subidas de precios tanto de la carne como, especialmente del pescado, nada tienen que ver con lo sufrido por el aceite. Es cierto que éste último ha subido desde 2021 casi un 200%, pero el pescado lo ha hecho cerca del 20% mientras que su consumo caía un 35%. «No ha subido tanto», le dice Planas al sector. No, pero peligra un tercio del negocio.

Los estándares de hábitos saludables surgidos en los noventa incluían una serie de alimentos, incluido el famoso aceite de oliva, y obviaban lo que se consideraba que ya se consumía o que era necesario. Nadie cuestionaba entonces la carne o el pescado, o al menos no con tanta vehemencia, y no hacía falta que se incluyeran en ese tipo de tablas.

Como los tipos de IVA -carne o pescado tienen el reducido del 10%- se elaboraron en aquel momento, son los alimentos que se recomendaba consumir los que han sido ‘premiados’ con IVA un IVA superreducido. Y esos son los que, para mayor afrenta a carne y pescado, han obtenido además rebajas temporales todavía mayores.

Críticas del sector pesquero al IVA

El sector pesquero no lo entiende. Desde la comprensión acuden a una reunión con pesqueros en Europa y no tocan el tema, pero en los encuentros nacionales se ven sorprendidos con que a ellos «no les haga falta» esa rebaja. Vendría bien, vienen a decirles, pero no es el problema.

Por eso ahora hacen campañas de promoción desde el ministerio, pero el descontento en el sector es evidente. Como lo es en el sector cárnico. Suponen que el trato con respecto a los impuestos debe de ser igualitario. No se trata de rebajar el IVA de forma temporal, sino para siempre a muchos alimentos. Si las subidas de precios son temporales, si los impuestos no obedecen a los precios sino a las categorías alimentarias… ¿Qué sentido tiene que al pesquero o al cárnico no se les ofrezca esa rebaja de impuestos?

La respuesta está en la recaudación. Hay miles de millones en juego para las arcas públicas y, aunque el consumo de pescado ha caído, el Gobierno cree que se debe a otras circunstancias, no al precio, y bajar el IVA no hará que se incremente, con lo que perderán recaudación. Mismo caso que la carne, aunque éstos vendan más.

La pregunta que se hace el sector es muy pertinente, y va a la raíz del mismo derecho tributario: si el IVA se pone por tramos según la tipología del producto y no según su precio, ¿por qué el pescado o la carne no son básicos y no merecen una rebaja?