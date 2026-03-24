El pueblo más grande de Burgos, tres veces mayor que la capital

En la provincia de Burgos abundan los pueblos pequeños, pero hay uno que rompe todas las estadísticas. Villadiego es el municipio más grande de Burgos por superficie, un territorio tan extenso que triplica el tamaño de la capital burgalesa.

Sin embargo, este enorme término municipal contrasta con su población: apenas cuenta con unos 1.400 habitantes. El resultado es un municipio gigantesco en extensión, pero con una densidad de población muy baja, una realidad que refleja bien el modelo territorial de buena parte de la España interior.

El municipio más grande de Burgos

Situado al noroeste de la provincia, Villadiego se encuentra en una zona de transición entre la comarca de Odra-Pisuerga y las llanuras de la meseta castellana.

Su término municipal alcanza los 327,96 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el municipio más grande de Burgos y uno de los más extensos de Castilla y León.

Para poner la cifra en perspectiva:

Villadiego tiene tres veces más superficie que la ciudad de Burgos .

. Su territorio se extiende unos 20 kilómetros de este a oeste .

. Incluye numerosas localidades y entidades de población, lo que explica su gran tamaño.

Un enorme municipio con múltiples pueblos

Una de las particularidades de Villadiego es que no se trata de un único núcleo urbano, sino de un municipio que agrupa numerosas localidades de Burgos.

Esta estructura territorial hace que su paisaje sea muy variado: páramos, campos agrícolas, pequeños pueblos y caminos históricos que durante siglos conectaron diferentes comarcas de la provincia.

Además, ha sido tradicionalmente un importante cruce de caminos comarcales, lo que explica su relevancia histórica dentro del territorio burgalés.

¿Qué ver en Villadiego?

Más allá de su tamaño, el municipio conserva un interesante patrimonio que refleja su pasado medieval y su importancia histórica. Entre los lugares más destacados se encuentran:

Plaza Mayor y casco histórico : El centro de la localidad mantiene el carácter de las villas castellanas tradicionales, con soportales, arquitectura de piedra y un trazado medieval bien conservado.

: El centro de la localidad mantiene el carácter de las villas castellanas tradicionales, con soportales, arquitectura de piedra y un trazado medieval bien conservado. Iglesia de Santa María : Un templo sorprendentemente grande para una localidad rural, con elementos góticos y renacentistas y un perfil que domina el paisaje urbano.

: Un templo sorprendentemente grande para una localidad rural, con elementos góticos y renacentistas y un perfil que domina el paisaje urbano. Restos de la muralla medieval : Aunque hoy solo quedan fragmentos, todavía se pueden observar vestigios del sistema defensivo que protegía la villa en la Edad Media.

: Aunque hoy solo quedan fragmentos, todavía se pueden observar vestigios del sistema defensivo que protegía la villa en la Edad Media. Palacio de los Velasco: Un imponente edificio señorial del siglo XV, vinculado a una de las familias más influyentes de la Castilla medieval.

Los pueblos más grandes de Burgos por superficie

Villadiego lidera con claridad el ranking de municipios más extensos de la provincia, pero no es el único con un gran término municipal. Otros pueblos de Burgos que destacan por su tamaño son:

Muchos de estos municipios comparten una característica común: grandes territorios con numerosos pueblos integrados dentro del mismo ayuntamiento.

Los municipios con más habitantes en Burgos

Si el criterio cambia de superficie a población, el mapa de la provincia cambia completamente. Los municipios burgaleses que superan los 5.000 habitantes son: