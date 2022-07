Proyecto FLOW: un potente proyecto para ampliar la penetración del transporte con vehículo eléctrico en Europa

Un gran consorcio formado por 30 entidades europeas se reúne hoy en Barcelona para poner en marcha el proyecto FLOW, con el que se pretende promover un concepto de movilidad eléctrica adaptado al usuario final, al tiempo que aportar beneficios el sistema energético de toda Europa. La iniciativa probará, validará y potenciará el llamado “Vehicle-to-X”, en el que se intercambiará energía entre los vehículos, los edificios y la red. El Parlamento Europeo ha votado a favor de prohibir las nuevas ventas de coches con combustibles fósiles para 2035, y FLOW proporcionará una base sólida para facilitar la próxima penetración masiva del transporte en vehículos eléctricos.

Según la Agencia Internacional de la Energía, para 2030 se prevé que la demanda de energía de los vehículos eléctricos llegue a representar hasta el 6,5% del consumo final de electricidad en Europa, con casi 60.000 millones de euros al año en ventas de electricidad. Sin embargo, la implantación de la movilidad eléctrica en sectores urbanos y rurales se enfrenta a varios retos, como la accesibilidad a una infraestructura de recarga adecuada, o el hecho de que los usuarios actuales sigan acostumbrados a los vehículos de combustión. El proyecto se centrará en resolver los principales obstáculos a los que se enfrentan los conductores durante la recarga y utilización de los vehículos eléctricos, y aportará soluciones y alternativas para esos retos.

Cristina Corchero, coordinadora del consorcio, explica que «el proyecto FLOW representa una oportunidad única para comprender mejor el potencial de la flexibilidad energética cuando logremos una penetración masiva de los vehículos eléctricos». Destaca que «esto será posible gracias a la unión de fuerzas de actores clave tanto del sector eléctrico como de la movilidad».

Las soluciones que se desarrollen en el marco de FLOW brindarán una respuesta para la implantación masiva de vehículos eléctricos a todos los sectores implicados, desde los operadores de sistemas de distribución de energía (DSO), los operadores de puntos de recarga, los proveedores de servicios de movilidad, los fabricantes de infraestructuras hasta los usuarios finales. El objetivo principal es validar y cuantificar los beneficios asociados a la flexibilidad de la recarga de los vehículos eléctricos, aliviando los problemas de la red, para lograr la descarbonización de la energía al tiempo que se produce la transición hacia un modelo de movilidad sostenible.

Se pondrán en marcha un total de 5 emplazamientos de demostración para determinar el impacto en varios sistemas energéticos en la República Checa, Irlanda, Italia, Dinamarca y España.

El proyecto está liderado por el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC) y está formado por un equipo multidisciplinar, en el que participan socios académicos, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de la energía y la movilidad y grandes asociaciones industriales europeas.

La multinacional energética Enel es un socio del proyecto por medio de algunas de sus principales filiales. Enel Grids aportará la experiencia global del Grupo como mayor operador mundial de redes de distribución privadas por número de usuarios finales, aprovechando la participación de e-distribuzione y e-distribución en las demostraciones italiana y española, respectivamente.

Enel Grids validará la integración de sistemas en los Enel Flexibility Labs, empleando las tecnologías de redes inteligentes de su filial Gridspertise. Enel X Way, la empresa del Grupo Enel dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica, junto con Endesa X Way, la empresa española de movilidad eléctrica del Grupo Enel, como proveedores de la infraestructura de carga, carga inteligente y plataformas de agregación, liderarán el paquete de trabajo «Despliegue y evaluación en casos de demostración a gran escala», que incluye las demostraciones italiana, española y danesa. Enel X Way participará especialmente en la arquitectura, el despliegue, las pruebas y la validación de la demostración italiana en Roma, mientras que Endesa X Way contribuirá al despliegue de la demostración española en la isla de Menorca.

Enel X, la empresa de soluciones avanzadas de suministro y eficiencia energética del Grupo Enel, participará en la demostración italiana con sus Flexibility Solutions, utilizando su plataforma de agregación y acceso al mercado, permitiendo que los vehículos eléctricos conectados a los cargadores proporcionen servicios de flexibilidad a la red.

Los vehículos eléctricos cambiarán las reglas del juego cuando se aprovechen plenamente las capacidades de intercambio de electricidad con la red. Probar los flujos de energía y los patrones de conducción de los usuarios reales en redes reales es clave para alcanzar este objetivo, y los resultados de este proyecto pionero sustentarán políticas y representarán mejores prácticas.

El objetivo final de FLOW es convertir la movilidad eléctrica en el principal motor del transporte europeo.