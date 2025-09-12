El primer billonario de la historia del mundo podría ser esta persona y la conoces muy bien

¿Quién alcanzará el hito de ser el primer billonario de la historia? En el universo de las grandes fortunas, Elon Musk ha dominado la posición de «hombre más rico del mundo» durante muchos años. Sin embargo, en cuestión de horas, Larry Ellison, le arrebató la corona gracias a una subida histórica superior al 40% en una sola jornada de las acciones de Oracle Corporation.

El magnate aumentó su patrimonio en más de 110.000 millones de dólares, alcanzando una fortuna de 390.000 millones de dólares, frente a los 385.000 millones del fundador de SpaceX. A pesar de este traspié, Musk podría convertirse en el primer billonario de la historia.

¿El primer billonario de la historia?

El cofundador de Neuralink y OpenAI podría ser el primer billonario de la historia. Sin embargo, alcanzar este hito no es simplemente cuestión de acumular riqueza, sino que deben coincidir una serie de factores financieros, económicos y estratégicos.

Elon Musk, a pesar de haber cedido a corona de «hombre más rico del mundo» a Larry Ellison, sigue siendo el epicentro de la conversación sobre grandes fortunas. ¿El motivo? La semana pasada, la junta directiva de Tesla aprobó un plan de compensación diseñado para retener a Musk al frente de la compañía. Están en juego 423,7 millones de acciones que, de cumplirse los objetivos propuestos, podrían incrementar la fortuna del magnate en cerca de 900.000 millones de dólares.

Elevar la valoración de Tesla desde los 1,1 billones de dólares actuales hasta 8,5 billones.

Fabricar 20 millones de vehículos al año, un volumen que multiplicaría varias veces la producción actual de la industria automotriz.

Lanzar un millón de robotaxis y un millón de robots humanoides, consolidando a Tesla como un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

Multiplicar el Ebitda hasta 400.000 millones de dólares, una cifra que dejaría en ridículo los 16.650 millones reportados en 2024.

Si Musk logra alcanzar estas metas, su patrimonio personal podría superar la barrera del billón de dólares, es decir, una riqueza mayor a todo el gasto anual de Estados Unidos en defensa y armamento.

«Es el cuarto año consecutivo de Musk en el número 1 de la lista. Estableció un par de récords en el camino: añadió 184,000 millones de dólares a su patrimonio neto en los últimos 12 meses, un récord de Forbes 400 para la mayor ganancia en un año, rompiendo el récord que estableció previamente entre 2020 y 2021, cuando ganó 122,000 millones. Musk también es la primera persona con un patrimonio neto de más de 400,000 millones de dólares en Forbes 400, con un patrimonio neto estimado de 428,000 millones. (Para la clasificación de este año, utilizamos los precios de las acciones del 1 de septiembre de 2025)», recoge la revista Forbes.

Y añade: «Ahora, la junta directiva de Tesla quiere darle aún más acciones, proponiendo en septiembre otro paquete de compensación en acciones basado en el rendimiento que podría valer cerca de 1 billón de dólares si el fabricante de automóviles logra varios objetivos ambiciosos durante la próxima década, incluido el crecimiento de la capitalización de mercado de Tesla en más de ocho veces hasta los 8.5 billones de dólares. La junta dice que el posible pago está justificado porque está «diseñado para mantener el tiempo, la energía y los considerables talentos de Elon concentrados en Tesla»».

‘Pelea’ entre multimillonarios

El miércoles, las acciones de Oracle Corporation se dispararon más de un 36% después de que la compañía publicara un informe de ganancias que superó ampliamente las expectativas de Wall Street. Ellison, que controla cerca del 40% de Oracle, vio cómo su patrimonio alcanzaba los 393.000 millones de dólares. Por primera vez en años, Elon Musk perdía la corona de «hombre más rico del mundo».

Sin embargo, hacia el cierre del mercado, las acciones de Tesla recuperaron terreno y Musk volvió a ocupar el primer puesto, aunque con una diferencia mínima.

«Ellison, quien posee aproximadamente el 41% de las acciones de la compañía, se ubica como la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 404.600 millones de dólares, tras convertirse el miércoles en la segunda persona en superar la barrera de los 400.000 millones de dólares. Su participación en Oracle aumentó de 279.700 millones de dólares al cierre del martes a aproximadamente 390.000 millones de dólares el miércoles. Musk sigue siendo la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de 436.300 millones de dólares».

Pese a todo, Musk sigue siendo el único capaz de aspirar a convertirse en el primer billonario de la historia gracias al nuevo paquete salarial aprobado por la junta directiva de Tesla.

La disputa entre Musk y Ellison por la cima de las mayores fortunas del planeta es, en muchos sentidos, heredera de una tradición que comenzó hace más de un siglo con John D. Rockefeller, considerado el hombre más rico de su tiempo y el primer multimillonario moderno.

Sin embargo, mientras que el imperio de Rockefeller se levantó sobre el petróleo, las fortunas de Musk y Ellison giran en torno a la tecnología y la innovación.