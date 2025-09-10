Larry Ellison destrona a Elon Musk como el hombre más rico del mundo tras la subida de Oracle en Bolsa

Jornada histórica en Wall Street: Elon Musk ya no es el hombre más adinerado del mundo. Ahora lo es Larry Ellison, el anterior consejero delegado de Oracle. La tecnológica Oracle ha vivido un rally que ha disparado con fuerza sus títulos un 40% en las primeras horas de su sesión en la Bolsa de Nueva York. Esta racha alcista ha doblado su capitalización bursátil por 200.000 millones en apenas una jornada bursátil. La senda fugaz de Oracle llega después de que la empresa presentará resultados muy favorables para su segmento de inteligencia artificial (IA) y cloud computing al cierre de los mercados anoche.

En este sentido, los avances de hoy se han traducido a un incremento de 101.000 millones de dólares (86.106 millones de euros) para la fortuna personal de Ellison, que lo han llevado a ser la persona más rica del mundo, por encima del fundador de Tesla. Ahora, su fortuna asciende a 393.000 millones de dólares (335.000 millones de euros), superando así al patrimonio de Musk, que se sitúa en los 385.000 millones (328.339 millones de euros).

Los resultados y la subsecuente reacción de los mercados financieros tras la campanilla de apertura en el parqué neoyorquino ha dejado a las casas de análisis deslumbrados. Brad Zelnick, estratega de Deutsche Bank, explicó en la llamada de resultados que, «Estamos todos un poco en shock, pero en el buen sentido». Según Zelnick, «no hay mejor prueba del cambio radical que se está produciendo en la computación como estos resultados que [Oracle] acaba de presentar».

La compañía especializada en software y bases de datos ha recientemente dado el salto hacia el negocio de centros de datos para aprovecharse de la fiebre por la IA. Entre sus clientes está el fabricante de microchips y la mayor empresa del mundo, Nvidia y su competidor, AMD. Ellison, de 81 años, cofundo Oracle junto a Bob Miner y Ed Oates en 1977. La compañía se estrenó en Bolsa por primera vez en 1986 y luego se trasladó su sede al tecnológico Nasdaq en 2013.

Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, ha explicado en los resultados que en el primer tramo del año la compañía firmó «cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes» Entre estos clientes está OpenAI, la tecnológica dueña del asistente inteligente más famoso del mundo, ChatGPT. Esto, según Catz, se tradujo en un aumento por encima del 359% en la cartera de pedidos pendientes, que ascienden hasta 455.000 millones de dólares. «Ha sido un trimestre sorprendente, y la demanda de Oracle Cloud Infrastructure sigue creciendo».

La reacción de los mercados ha vuelto a poner en prueba el gasto multimillonario en la IA y sus infraestructuras a través de bases de datos. La emoción en el mercado también ha apuntalado a las acciones de Nvidia, que ascienden en torno al 4%.