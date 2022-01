La cuesta de Enero puede ser más sencilla si apostamos por los productos con descuentos, como en el caso de Ikea, que ofrecerá durante este fin de semana algunos de los precios más locos que nos ayudarán a comprar eso que necesitamos a un precio espectacularmente económico. Así que si necesitas renovar algún que otro mueble, una alfombra, una lámpara o comprar por fin ese zapatero que llevas posponiendo durante meses, ahora es el momento de que eches un vistazo a los grandes descuentos de Ikea.

¿Quieres saber cuáles son las mejores ofertas que Ikea tiene listas para este fin de semana? Pues no te lo pierdas a continuación, te lo contamos.

Las rebajas de Ikea para este fin de semana

Vitrina de cristal de Ikea

Una de las mejores opciones para comprar durante este fin de semana es, sin duda, la vitrina de metal con cristal de Ikea de la serie BAGGEBO. Contiene tres espacios amplios para colocar todo lo que necesites, además de que por su diseño funcionará muy bien en cualquier punto de tu hogar, desde el salón hasta el baño.

Las patas son totalmente regulables, por lo que no importa demasiado cuál sea el estado del suelo, se mantendrá estable incluso si el suelo resulta ser irregular. Además, es muy fácil de montar.

Su precio en los próximos días será de tan solo 39 euros, ¿qué más podemos pedir?

El sofá cama más cómodo y económico

¿Tienes poco espacio en casa y no puedes tener una habitación de invitados? No te preocupes y es que en Ikea encontrarás soluciones para todo. El sofá cama de la gama HAMMARN es una muy buena opción si recibes visitas frecuentemente ya que se convierte fácilmente en una cama amplia para dos personas. Es muy cómodo y pesa muy poco, por lo que no te costará nada montar la cama.

El tejido elástico sobre el que se apoya el pequeño colchón ayuda a que el sofá cama sea realmente confortable y que sea una muy buena opción tanto para sentarse como para dormir. Incluso puede ser una muy buena idea si vives en un estudio pequeño.

Pero lo mejor de todo es su precio y es que, durante este fin de semana, podremos comprarlo con el 50% de descuento, ¡tan sólo cuesta 99 euros!

Silla de trabajo FLINTAN

¿Necesitas una nueva silla de trabajo? Pues estás de suerte ya que en Ikea, durante este fin de semana, tendrás algunas opciones muy rebajadas, como es el caso de la silla FLINTAN, que cuenta con 10 años de garantía.

Esta silla de trabajo te permitirá recostarte de forma óptima ya que el mecanismo de tensión de la inclinación se adapta automáticamente a la resistencia de los movimientos y del peso. Además, es una silla muy cómoda disponible tanto en color beige como en color negro. Eso sí, ambas opciones vienen con una funda incorporada que podrás quitar y lavar las veces que necesites.

Pero lo mejor de esta silla es su precio y es que, durante estos días, tan solo te costará 69 euros, ¡una ganga!