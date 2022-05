¿El precio de la ropa baja más de un 6%? El incomprensible dato del INE que niega el sector textil

El dato de inflación del mes de abril publicado este viernes por el INE revelaba que el precio de la ropa ha bajado más de un 6% en lo que va de año. Un dato incomprensible para el sector textil, que niega que se haya producido un descenso de los precios, si no más bien lo contrario, una subida generalizada por el aumento del coste de la luz y de las materias primas.

Según el dato del INE, la ropa hombre ha reducido un 6,7% sus en lo que va de año. Una tendencia que se repite en el segmento de moda mujer, donde las prendas se han rebajado un 3,2% y en el subgrupo de otros artículos de vestir, que ha experimentado una reducción de precios del 10% entre enero y marzo de 2022. «Es un dato incomprensible. Tanto los comercios como las grandes empresas de moda han acusado ya subidas de precios» afirmaba a este diario Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), que señalaba que el espectacular incremento de los costes de la electricidad y de las materias primas ha provocado un encarecimiento de entre un 5% y 15% de la ropa.

Grandes cadenas de moda ya han anunciado subidas de precios. Cadenas como Inditex, Cortefiel, Springfield o Primark ya han confirmado que sus productos van a sufrir un aumento de los precios por la subida de los costes de producción de la industria textil a raíz de la guerra en Ucrania. Así, el gigante textil que preside Marta Ortega encarecerá sus prendas un 2% en España y Portugal, mientras que en el resto del mundo aplicará un aumento medio cercano al 5% por el impacto de las tensiones inflacionistas en el negocio. Una subida que ya se produjo el año pasado como consecuencia de la crisis de suministros, obligando también al gigante textil H&M a subir un 13% el precio de sus productos.

A esta lista también se ha sumado Primark. «Las presiones inflacionarias son tales que no podemos compensarlas todas con ahorros de costes, por lo que Primark implementará aumentos de precios selectivos en algunas de las existencias de otoño/invierno», reconocía George Weston, consejero delegado de Associated British Foods propietaria de Primark.

Unas subidas de precios que alejan al sector textil de la recuperación, que no descarta cierres de tiendas en el corto plazo si no se frenan las tensiones inflacionistas. «En un contexto de subida de precios generalizadas, los consumidores prescinden de comprarse una camiseta o un vestido nuevo, porque ya tienen 15 en el armario y no es un producto de primera necesidad como puede ser la leche o los huevos», explica.

Y no sólo están en peligro las ventas, también los están las rebajas. Según el presidente de Acotex podría mermar las rebajas de la campaña de verano. «El alza de los costes de la ropa amenaza con reducir drásticamente los descuentos de la campaña de rebajas de verano, dejaremos de ver escaparates que anuncian hasta un 80% en promociones y la rebaja se situará entre el 30% y el 40% del precio original», calcula Zamácola.