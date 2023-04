Plus Ultra obtiene la máxima certificación de seguridad de la IATA

Plus Ultra Líneas Aéreas ha obtenido la prestigiosa certificación de seguridad IOSA de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) que la sitúan entre las principales aerolíneas del mundo en cuanto a estándares de seguridad operacional.

Después de un largo y riguroso proceso de auditoría llevado a cabo por la entidad certificadora ARGUS PROS, Plus Ultra ha logrado la certificación IOSA (IATA Operation Safety Audit). Este es un sistema de evaluación de la validez internacional creado por la IATA, quien promueve la vigilancia integral de la seguridad.

La finalidad de esta certificación es es evaluar los sistemas operativos y de control de un aerolínea. Todos los miembros de la IATA están registrados con IOSA, la norma de certificación por excelencia que garantiza que la aerolínea cumple con los requisitos en las normas y estándares internacionales.

Esta auditoría consta de un proceso exhaustivo que inspeccionó cada uno de los departamentos operativos de Plus Ultra. Por ejemplo, se llevaron a cabo verificaciones in situ de sus procesos operativos, tanto en tierra como en pleno vuelo. Los auditores se llevaron un impresión muy positiva de la organización y del equipo de Plus Ultra.

La aerolínea española da un paso más en su ambicioso plan de crecimiento y refleja uno de los valores que siempre ha intentado plasmar en su ADN, como es la excelencia operativa.

Plus Ultra se ha convertido en un actor muy relevante en el estratégico sector del turismo y gracias a esta certificación se convierte en una de las aerolíneas con más compromiso en el crecimiento de la aviación comercial en España.

La aerolínea opera desde junio de 2016 con vuelos regulares de largo radio desde Madrid a diferentes capitales latinoamericanas. Entre las conexiones más exitosas de Plus ultra destacan los vuelos entre Madrid y Tenerife con ciudades como Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas, además de vuelos charter. Para operar estas rutas de largo radio, Plus Ultra cuenta con una moderna flota de la familia Airbus, como el A340/300 o el A330/200 con capacidades comprendidas entre 275 y 376 pasajeros.