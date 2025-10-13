Peter Howitt, Philippe Aghion y Joel Mokyr, Premio Nobel de Economía de 2025

Los economistas Peter Howitt (Canadá, 1946), Philippe Aghion (París, 1956) y Joel Mokyr (Holanda, 1946) han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía por la Real Academia Sueca de las Ciencia y el Banco de Suecia este año. Los tres reciben el quincuagésimo premio desde 1969. El premio en Ciencias Económicas es la última de los seis premios en Memoria de Alfred Nobel. Cada uno se llevará 11 millones de coronas suecas, lo que equivale a casi 1 millón de euros. «Este premio se trata sobre la creación y la destrucción», ha explicado el comité.

El francés Philippe Aghion, profesor de la Escuela de Economía de Londres (LSE) y la Collège de France compartirá el premio con su colega canadiense, Peter Howitt, por «la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa». En concreto, ambos han creado un modelo matemático para calcular como la creación de nueva tecnología ha permitido el crecimiento económico sostenido de las economías.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Los últimos galardones

Los últimos destacados economistas que han ganado el premio más prestigioso en el mundo económico fueron Daron Acemoğlu, James Robinson y Simon Johnson por su labor en el libro Por Qué Fracasan los Países (Why Nations Fail, en inglés) en 2025. La Academia premió al grupo por su investigación sobre el impacto de los gobiernos autoritarios en la economía real. La última mujer en ganar el premio, la cuarta en los 55 años del premio, fue la estadounidense Claudia Goldin, por investigar los desequilibrios laborales por genero.

