El Nobel de Economía apunta al análisis y la variación de ingresos en el mercado laboral

La Academia Sueca de las Ciencias revelará los galardones al Premio Nobel de Economía este lunes, en un año caracterizado por malestares comerciales en la economía mundial. El proceso de selección históricamente ha estado envuelto en el secreto: los nominados del premio sólo se revelan 50 años después. El único en pronunciarse con posibles apuestas es la consultora científica Clarivate Analytics, que revela cada año sus candidatos junto a los analistas del Instituto de Información Científica (ISI) que analizan los posibles ganadores. Este año, la desigualdad de los salarios a escala mundial destacan como el tema más vigilado.

¿Quién se perfila como el próximo ganador?

Los candidatos que según Clarivate Analytics se perfilan como los próximos galardones al premio más prestigioso de economía tienen una cosa en común: su investigación se centra en gran medida en investigar la economía laboral. Entre ellos destaca Larry Katz (Miami, 1972), doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y casado con una ganadora del propio premio, Claudia Goldin. Entre ellas también está la que podría ser la cuarta mujer en ganar el premio, Marianne Bertrand (Bruselas, 1970), doctorada en economía por la Universidad de Harvard por su disección del gobierno corporativo No es lo único que tienen en común, este grupo de economistas radicados en Harvard y MIT trabajan o han colaborado juntos.

Los anteriores galardones

El expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke (Georgia, 1953), destaca entre los galardonados por su rescate de la economía de Estados Unidos tras la Gran Recesión de 2008. Bernanke recibió el premio en 2022, por su labor en elaborar un plan de rescate a la banca por 700.000 millones de dólares tras la quiebra de Lehman Brothers.

La profesora Claudia Goldin (Nueva York, 1946), fue la última mujer en recibirla en la edición de 2022, después de que la Academia reconociera su trabajo sobre la subrepresentación de las mujeres en el mercado laboral y está casada con uno de los candidatos que se perfilan como el próximo galardón: Larry Katz. El presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, Jakob Svensson, manifestó que, gracias al labor de Goldin, «ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras pueden ser necesarias abordar en el futuro».

En la última edición, los premiados fueron el economista turco, Daron Acemoğlu, Simon Johnson y el politólogo británico, James Robinson, por su colaboración en el libro Por Qué Fracasan los Países (Why Nations Fail, en inglés). En concreto, fueron premiados por investigar el impacto económico del auge de los gobiernos autoritarios en países como Rusia, Turquía o China.

En las 55 ediciones desde 1968, el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel sólo ha sido premiado a tres mujeres y los premios restantes a 93 hombres. En cuánto al desglose por nacionalidades, Estados Unidos encabeza los premiados con 63 galardonados, Reino Unido (10), Francia (4), Canada (4) y Noruega (3). El Comité Noruego del premio anunciará el galardón del premio de este año el próximo lunes en Oslo a las 11.45 de la mañana (hora peninsular española).