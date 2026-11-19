Pascual se lanza a por el negocio del agua con gas. En un comunicado lanzado este jueves, la firma española ha anunciado una alianza con la portuguesa Super Bock Group (propietario de Água das Pedras) para constituir una joint venture cuyo objetivo declarado es multiplicar por cuatro el negocio del agua carbonatada en los próximos cinco años.

La operación, que Pascual ejecutará a través de su filial Bebidas Bezoya, se produce en «un momento de transformación del consumo de bebidas, en el que están ganando terreno las categorías vinculadas a nuevos momentos de consumo», explica la empresa en la nota.

En otras palabras, lo que está reconociendo Pascual en este párrafo es que el agua con gas se está perfilando como un nuevo nicho comercial, más aún en un contexto en el que los refrescos azucarados van a la baja o se reinventan para ofrecer productos más saludables; todo ello mientras Bruselas prepara un tasazo a las bebidas con alto contenido en azúcar.

Los datos de consumo son muy claros: el agua con gas está de moda. Según la consultora Nielsen, el año pasado este segmento alcanzó los 202,7 millones de litros vendidos en España, un crecimiento del 14,3% en un año y que equivale a un consumo medio de 5 litros por persona, frente a los 135 litros del agua envasada sin gas.

“La alianza con Super Bock Group es un paso más en la transformación que estamos impulsando en Pascual y responde a una visión muy clara de hacia dónde queremos llevar nuestros negocios», ha afirmado César Vargas, CEO de Pascual, antes de asegurar que su ambición es construir «una compañía multimarca y multicategoría».

Pedras aporta la experiencia, pues en este momento España ya es uno de sus mercados estratégicos. Concretamente, el plan de ambas firmas es que la producción se mantenga en Portugal -en el manantial de Pedras Salgadas- para mantener el origen de una marca de éxito a la vez que aprovecha la capilaridad de Pascual. Sobre esto, no hay que olvidar que Agua das Pedras es un agua mineral con gas 100% natural, una singularidad que está presente únicamente en el 0,5% de las aguas minerales comercializadas en el mundo.

Según se lee en el comunicado remitido a los medios, la estrategia se centra en acelerar el negocio de Pedras tanto en distribución moderna como en hostelería, reforzando su presencia y desarrollo en ambos canales. Para Bebidas Bezoya, como ya se ha avanzado, la clave de esta operación está en que refuerza su apuesta por ampliar el portafolio con marcas y categorías complementarias que respondan a las nuevas necesidades de consumo.