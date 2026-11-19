El efectivo sigue teniendo un peso importante en los hábitos de consumo de los españoles. El 57% de la población lo considera su principal medio de pago, principalmente por comodidad y costumbre. Sin embargo, la privacidad ha ganado protagonismo: el 29% afirma utilizarlo por este motivo, frente al 22% registrado en 2025.

Además, el 56% de los ciudadanos paga en metálico a diario, mientras que el 24% lo hace varias veces por semana. También aumenta su presencia en operaciones de mayor importe. En concreto, el 17% ha realizado pagos de entre 200 y 1.000 euros durante este año, frente al 12% del ejercicio anterior.

Los 200.000 euros que un jubilado guardó debajo del colchón

En abril de 2017, un pensionista de 81 años ingresó 200.480 euros en efectivo en una cuenta bancaria para ayudar a su hija a comprarse una vivienda. Ahora, Hacienda le reclama 101.102,53 euros en impuestos, según explica en un vídeo Libertad sin deudas, un despacho de abogados especializado en la cancelación de deudas y la Ley de Segunda Oportunidad.

Al tratarse de una gran cantidad de dinero, la Agencia Tributaria abrió una investigación y concluyó que el dinero que el jubilado aseguraba haber guardado debajo del colchón durante décadas constituía una renta no declarada. Por este motivo, le aplicó el tipo máximo de tributación del IRPF y determinó que debía pagar 101.102,53 euros en impuestos, al no haber conseguido demostrar de manera suficiente el origen de los fondos.

El hombre, que cobra dos pensiones, una de la Seguridad Social y otra de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sostuvo que había guardado el dinero en efectivo en casa porque no se fiaba de los bancos. Sin embargo, Hacienda entendió que la cantidad ingresada no se correspondía con los ingresos que había declarado ni con su capacidad de ahorro. En consecuencia, consideró que se trataba de una ganancia patrimonial no justificada.

El jubilado insistió en que no era dinero de origen ilícito y presentó diferentes documentos para demostrar su procedencia: la escritura de una finca que vendió en 2003 por 66.111,33 euros, un fondo de inversión contratado en 1997 por valor de 30.629 euros, una operación de venta de valores realizada en 2004 y varios reintegros procedentes de cuentas bancarias propias y de sus padres.

Sin embargo, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia consideró que la documentación aportada no permitía demostrar que el dinero procedente de aquellas operaciones fuera exactamente el mismo que el hombre ingresó en su cuenta en 2017. Parte de los movimientos estaban registrados en pesetas y, en otros casos, no aparecía identificada la persona que había realizado las retiradas de dinero.

Por otro lado, entendió que no existían pruebas suficientes para acreditar el grado mínimo de culpabilidad necesario para imponer una sanción. Es decir, no pudo demostrarse que el pensionista hubiera cometido una conducta lo bastante reprochable que justificara una multa adicional. Por este motivo, rechazó la sanción de 68.532,42 euros que reclamaba la Agencia Tributaria, según recoge la sentencia 674/2025, dictada el 24 de septiembre de 2025. De esta manera, el jubilado consiguió evitar la multa, aunque no logró librarse del pago de los 101.102,53 euros correspondientes a la liquidación del IRPF.

¿Es legal guardar dinero en casa?

En España no existe ninguna normativa que establezca un límite máximo de dinero que una persona puede guardar en casa, siempre que los fondos procedan de una actividad legal y se pueda justificar su origen en caso de que la Agencia Tributaria lo solicite.

Ahora bien, las entidades bancarias no recomiendan acumular grandes sumas de efectivo. Esto se debe, por un lado, al riesgo de sufrir un robo y, por otro, a que no genera ningún tipo de rentabilidad. Además, puede deteriorarse con el paso del tiempo y perder poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Una de las principales recomendaciones consiste en tener el efectivo suficiente para cubrir entre tres y siete días de posibles imprevistos. En función del número de personas que vivan en el hogar, esta cantidad podría situarse entre los 300 y los 1.000 euros.

Pero, ¿cómo puede saber Hacienda el dinero en efectivo que guardan los ciudadanos en sus casas? Al igual que ocurrió en el caso del pensionista, puede detectar determinados movimientos a través de la información que recibe de las entidades bancarias, como ingresos superiores a 3.000 euros.

Por este motivo, al ingresar el dinero ahorrado en casa, conviene prestar atención a los movimientos realizados y, sobre todo, conservar la documentación que permita acreditar de dónde proceden esos fondos. Tener efectivo en el domicilio es legal, pero poder justificar su origen resulta fundamental para evitar posibles problemas con Hacienda.

El artículo 93 de la Ley General Tributaria establece que todos los bancos están obligados «a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas».