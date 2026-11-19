Trabajar en Australia puede ofrecer oportunidades laborales que sorprenden a muchos españoles, especialmente cuando se conocen las condiciones de determinados sectores. Es lo que le ocurrió a Nerea, una joven española que decidió buscarse un futuro en la construcción y que relató en sus redes sociales cómo consiguió una oportunidad en una obra. Su primera jornada comenzó con una situación inesperada, ya que los responsables no parecían tener claro que quisiese trabajar como albañila. Sin embargo, ella tenía un argumento que cambió la conversación, ya que si acudía a trabajar y estaba contratada bajo las condiciones correspondientes, existía un mínimo de cuatro horas de remuneración.

Nerea llegó a la obra dispuesta a trabajar

La experiencia, difundida en su cuenta de TikTok, comenzó a las siete de la mañana. Nerea se presentó ante el jefe de obra y el supervisor para solicitar un puesto como trabajadora de la construcción. Según contó, ambos parecían esperar que buscara empleo como traffic controller, una persona encargada de controlar el tráfico en las inmediaciones de las obras.

La joven dejó claro que no había acudido para desempeñar esa función. «De traffic controller nada, bonito, que yo soy obrera albañila». Cuando pensó que podían mandarla de vuelta a casa, recordó a los responsables que existía una condición laboral que les daba derecho a cobrar un mínimo de cuatro horas por acudir al trabajo. ￼

La norma australiana de las cuatro horas

Lo que contó Nerea tiene una base legal, aunque conviene hacer una precisión, ya que no es una norma universal que garantice cuatro horas de salario a cualquier trabajador de Australia. El Building and Construction General On-site Award 2020, convenio sectorial publicado por la autoridad laboral australiana, establece en su cláusula 12.3 que los trabajadores ocasionales cubiertos por ese convenio tienen derecho a un mínimo de cuatro horas remuneradas por cada ocasión en la que se les exige acudir al trabajo.

Esto significa que, si se cumplen las condiciones del convenio, la empresa debe abonar ese mínimo aunque finalmente no necesite al trabajador durante toda la jornada.

Terminó trabajando con un martillo neumático

Finalmente, los responsables decidieron darle una oportunidad, pero le plantearon una prueba, que era utilizar un jackhammer, un martillo neumático empleado para romper superficies duras como el hormigón. Nerea reconoció entre risas que inicialmente ni siquiera sabía exactamente qué herramienta era, aunque aseguró que podía manejarla.

La jornada terminó siendo mucho más exigente de lo esperado. Según relató, pasó aproximadamente cinco horas utilizando la maquinaria y después tuvo que recoger escombros y reorganizar residuos. Pese al cansancio, consiguió terminar el trabajo y recibió una propuesta inesperada del jefe, que era regresar al día siguiente y continuar durante toda la semana. ￼