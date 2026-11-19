Buscar trabajo en España podría cambiar en los próximos meses. El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para combatir la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, con especial atención al lenguaje utilizado por las empresas en sus ofertas de empleo. La iniciativa pretende evitar que determinadas expresiones, requisitos o denominaciones profesionales transmitan que un puesto está dirigido exclusivamente a hombres o mujeres. El objetivo es avanzar hacia procesos de selección más igualitarios y garantizar que ninguna persona descarte una candidatura por no sentirse identificada con el anuncio.

Qué tendrán que cambiar las empresas en sus anuncios

La modificación introduce varias obligaciones que afectan directamente a la forma de publicar una vacante. Por ejemplo, una empresa que antes anunciaba «se busca camarera» deberá utilizar una denominación neutra, como «personal de sala». Lo mismo sucederá con otros puestos cuya denominación pueda asociarse tradicionalmente a un género. La intención es que las ofertas describan las funciones profesionales sin transmitir que existe una preferencia por contratar a hombres o mujeres.

Pero el cambio no se limita al vocabulario. Las ofertas también tendrán que incluir la retribución inicial del puesto, calculada mediante criterios objetivos y neutros respecto al género, además del convenio colectivo aplicable. Asimismo, las empresas y las agencias de colocación no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobran actualmente o cuánto percibían en sus anteriores trabajos. ￼

Las empresas tendrán que informar sobre los salarios

Otra de las novedades afecta a quienes ya tienen un empleo. Los trabajadores podrán solicitar por escrito información sobre su salario y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de las personas que desempeñan el mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa deberá facilitar estos datos en un plazo máximo de dos meses.

Además, los contratos no podrán incluir cláusulas que impidan a los empleados hablar de su propio sueldo. La reforma también refuerza la protección frente a posibles represalias cuando un trabajador reclame sus derechos laborales. ￼

¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa?

La medida se recoge en el Real Decreto-ley 39/2026, aprobado el 17 de noviembre y publicado este miércoles, 18 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado. Su entrada en vigor está prevista para el jueves 19 de noviembre. Por tanto, no se trata únicamente de un anuncio del Gobierno, ya que ya existe una norma publicada que modifica la legislación laboral española. ￼

El incumplimiento de las obligaciones de información a los candidatos podrá constituir una infracción grave, mientras que las decisiones discriminatorias en el acceso al empleo pueden considerarse muy graves. La reforma también contempla sanciones por incumplimientos relacionados con los registros salariales y las medidas de igualdad.

Con este cambio, España incorpora nuevas exigencias europeas para avanzar hacia una contratación más transparente. Las empresas tendrán que prestar atención no solo a quién contratan, sino también a cómo anuncian sus vacantes y qué información ofrecen antes de que una persona presente su candidatura.