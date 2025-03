El Parlamento de la Unión Europea (UE), con el apoyo de los principales grupos políticos, ha permitido colocar en sus instalaciones una exposición profundamente crítica con la ganadería del continente, tal y como explica Miguel Chico, fundador de The Farm Revolution, a OKDIARIO. Además, la organización responsable de esta exhibición cuenta con miembros de origen ruso. Este periódico ha tenido acceso a las imágenes en las que se muestra todo lo ocurrido.

Así, una de las entidades que ha preparado esta presentación es The European Institute for Animal Law & Policy, una organización poco conocida, pero que cuenta con miembros de Rusia. Es el caso de Ekaterina Solomina, una de las asesoras que trabajan para este instituto.

Según consta en su web, la carrera de la rusa Solomina se centra en la «gestión de organizaciones sin fines de lucro» y en alguna participación política. Con todo, en la actualidad es miembro de una organización que se dedica a «promover los intereses de los animales» en la UE.

Esos intereses son los que supuestamente intentan defender con una exposición que ha sido apoyada por la mayor parte de los grupos políticos europeos. Sin embargo, las imágenes y los textos colocados en el Parlamento de la UE sólo tienen como fin denostar la ganadería europea y al sector cárnico.

Una actividad que es especialmente relevante en España, pues la economía española es la que produce más carne de cerdo de toda la Unión Europea y se encuentra entre las primeras del mundo, por ejemplo.

La exposición en el Parlamento de la UE

En uno de los carteles, The European Institute for Animal Law & Policy agradece a los miembros de los diferentes grupos «por su apoyo» para llevar a cabo esta exposición en el Parlamento de la UE: «Nos gustaría agradecer a los eurodiputados Tilly Metz (Creens/EFAL), Manuela Ripa (EPP), Krzysztof Smiszek (S&D), Michal Wiezik (Renew Europe) y Anja Hazekamp (The Left) por su apoyo para albergar esta exposición en el Parlamento Europeo».

En las imágenes, los organizadores señalan a la ganadería como un problema para el medio ambiente, acusando a los productores de generar «polución» y señalando a la Unión Europea por dedicar inversiones a las granjas de los países miembro.

Además, la exposición animalista señala el número de animales que pasan por los mataderos, con imágenes escabrosas que buscan mostrar una parte sesgada de la realidad del sector cárnico europeo.

La exhibición ha estado disponible desde el pasado lunes, 24 de marzo, hasta este jueves y ha contado con el apoyo de miembros de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo. Sin embargo, la UE muestra otra cara cuando se dirige a los productores. Estos pusieron contra las cuerdas a los políticos comunitarios durante 2024 con reiteradas movilizaciones por todo el continente.

Por el momento, las autoridades europeas han cedido en varias de las reivindicaciones del sector primario, aunque siguen dándose eventos como el aquí expuesto.

En ese sentido, Miguel Chico afirma que los que organizan este tipo de ataques al sector representan sólo «al 2%, pero hablan a la vez». Por ello, el profesional asegura que es importante reforzar el discurso con la verdad científica.