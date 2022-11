París adelanta a Londres y se coloca como el mercado de valores más valioso de Europa

Las empresas cotizadas del parqué parisino capitalizan 2.823 billones de dólares, frente a los 2.821 billones de las londinenses, lo que coloca a París como el mercado de valores más valioso del Viejo Continente por delante de Londres, según los datos ofrecidos por Bloomberg.

La carrera bursátil de la capital francesa frente a la británica se inició hace seis años, en 2016, a causa del Brexit, momento en que las acciones británicas valían 1,5 billones más que las francesas. El ascenso fue progresivo año tras año hasta verse acelerado este año con la llegada de Liz Truss a la presidencia del país como detonante.

La decisión de la ex primera ministra de anunciar un plan rebaja fiscal histórico hundió a los activos británicos y le dio el último empujón al parqué parisino. Su dimisión y cancelación de la bajada de impuestos no ha valido para revertir y evitar el asalto de París.

La fortaleza del dólar también ha jugado su papel este año. De inicio, el euro estaba más fuerte que la libra esterlina y la activación de la divisa estadounidense como refugio, por la mayor seguridad económica de Estados Unidos y la mayor agresividad de la Reserva Federal subiendo tipos de interés, se unieron al plan fiscal de Truss para llevar a la libra hasta niveles no vistos en medio siglo.

La caída hace daño a las cotizadas con mayor exposición doméstica. El Ftse 250 cae más del 15% en lo que va de año, y el Ftse 100, con alta exposición a las exportaciones, cae menos del 1%. El cambio se produce pese a que el Cac 40, el principal selectivo parisino, cae más del 5% en el año.

Pero todo parte del Brexit: «La economía del Reino Unido se ha visto daña de forma permanente por el Brexit. La necesidad de aumentos de impuestos y recorte de gastos no existiría si el Brexit no hubiera reducido tanto la producción potencial de la economía», señalaba este mismo lunes Michael Sunders, ex formador de las políticas del Banco de Inglaterra a la televisión de Bloomberg.