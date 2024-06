Parecen de lujo: las piscinas con tumbona de Leroy Merlin que todo el mundo quiere poner en su jardín

Leroy Merlin se prepara para la temporada de verano con una selección impresionante de piscinas que prometen transformar cualquier jardín en un oasis personal. Con la llegada del buen tiempo, no hay nada mejor que disponer de un espacio refrescante y cómodo para relajarse y disfrutar con la familia y amigos. Dentro de esta variada oferta, destaca una piscina en particular que ha capturado la atención de todos: la Piscina Mariposa con tumbonas GRE. Esta innovadora piscina no solo ofrece la oportunidad de nadar, sino que también incluye tumbonas integradas para maximizar el confort y la elegancia.

La llegada del verano trae consigo el deseo de renovar y embellecer los espacios exteriores, y Leroy Merlin ha respondido a esta demanda con una gama de piscinas que combinan diseño, funcionalidad y lujo. La Piscina Mariposa con tumbonas GRE se erige como una opción insuperable para aquellos que buscan algo más que una simple piscina. Con su diseño único y sus características avanzadas, esta piscina no solo refresca, sino que también proporciona un lugar perfecto para el descanso y la relajación, convirtiendo cualquier jardín en un resort privado.

La piscina con tumbonas que arrasa en Leroy Merlin

A continuación exploraremos en detalle las características que hacen de la Piscina Mariposa con tumbonas GRE una de las más deseadas para esta temporada. Además, compararemos esta piscina con otros dos modelos de lujo que también ofrecen una experiencia de alta gama para cualquier espacio exterior. Descubre por qué estas piscinas son las más buscadas y cómo pueden transformar tu jardín en el lugar perfecto para disfrutar del verano.

Piscina Mariposa con tumbonas GRE: Un oasis de lujo

La Piscina Mariposa con tumbonas GRE, con un precio de 3.799,00 €, es una opción que combina a la perfección la funcionalidad de una piscina elevada con el confort de unas tumbonas integradas. Fabricada en aluminio con un elegante acabado en color blanco, esta piscina destaca por su diseño en forma de mariposa, donde las alas se convierten en cómodas tumbonas con respaldo ajustable. Esta característica permite a los usuarios personalizar su experiencia de relajación, ajustando el respaldo a diferentes posiciones para una mayor comodidad.

Especificaciones técnicas

Material: Aluminio con liner reforzado de 0,85 mm

Aluminio con liner reforzado de 0,85 mm Dimensiones: 2,19 x 2,82 x 0,6 m (ancho x largo x fondo)

2,19 x 2,82 x 0,6 m (ancho x largo x fondo) Accesorios incluidos : Luz LED, limpiafondos manual, cubierta de invierno de 580 g/m², filtro de cartucho

: Luz LED, limpiafondos manual, cubierta de invierno de 580 g/m², filtro de cartucho Caudal de filtración: 3 m³/h

3 m³/h Peso neto: 89 kg

89 kg Garantía: 5 años

Ventajas y características destacadas

Una de las grandes ventajas de la Piscina Mariposa con tumbonas GRE es su facilidad de instalación y mantenimiento. El sistema de filtración de cartucho asegura que el agua se mantenga limpia y cristalina con un mínimo esfuerzo. Además, la luz LED incluida no solo mejora la visibilidad durante la noche, sino que también añade un toque de sofisticación al ambiente. La cubierta de invierno garantiza que la piscina se mantenga protegida durante los meses más fríos, prolongando su vida útil y manteniéndola en perfecto estado para la próxima temporada.

Otros modelos de piscinas de lujo en Leroy Merlin

Junto a la piscina con tumbonas que todos desean, Leroy Merlin cuenta con otros modelos como estos que ahora os mostramos y que son de auténtico lujo.

Piscina desmontable de madera cuadrada GRE

Con un precio de 1.299,00 €, la Piscina desmontable de madera cuadrada GRE es una opción elegante y robusta para aquellos que buscan un estilo rústico y natural. Fabricada con madera maciza de pino, esta piscina tiene una estructura tratada con Autoclave clase IV, lo que garantiza una durabilidad excepcional y una garantía de 10 años. Su diseño cuadrado y su color natural se integran perfectamente en cualquier jardín, ofreciendo un espacio de 2,25 x 2,25 x 0,68 m para disfrutar del agua.

Especificaciones técnicas

Material de la estructura: Madera de pino silvestre francés

Madera de pino silvestre francés Dimensiones interiores : 2 x 2 x 0,65 m

: 2 x 2 x 0,65 m Dimensiones exteriores : 2,25 x 2,25 x 0,68 m

: 2,25 x 2,25 x 0,68 m Accesorios incluidos : Manta protectora, filtro de cartucho

: Manta protectora, filtro de cartucho Caudal de filtración : 2 m³/h

: 2 m³/h Peso neto : 50,74 kg

: 50,74 kg Garantía: 10 años

Piscina de acero ovalada imitación madera

Por 1.439,00 €, la Piscina de acero ovalada imitación madera es otra opción de lujo que combina estética y funcionalidad. Con unas dimensiones de 4,96 x 3,66 x 1,2 m, esta piscina ofrece un amplio espacio para nadar y relajarse. Su diseño en imitación madera proporciona un aspecto natural y elegante, mientras que las paredes de acero aseguran una estructura robusta y duradera.

Especificaciones técnicas

Material : Acero imitación madera

: Acero imitación madera Dimensiones : 4,96 x 3,66 x 1,2 m

: 4,96 x 3,66 x 1,2 m Accesorios incluidos: Tapiz de suelo, escalera de seguridad de 3 escalones, sistema de filtración, cubierta de invierno

Leroy Merlin ha demostrado una vez más su capacidad para ofrecer productos que combinan diseño, calidad y funcionalidad. La Piscina Mariposa con tumbonas GRE es un claro ejemplo de cómo una piscina puede transformarse en un espacio de lujo y confort, ideal para cualquier jardín. Aunque los otros dos modelos no incluyen tumbonas, tanto la Piscina desmontable de madera cuadrada GRE como la Piscina de acero ovalada imitación madera ofrecen características que las hacen parecer de lujo, convirtiéndolas en excelentes opciones para quienes buscan mejorar su espacio exterior y disfrutar del verano al máximo.