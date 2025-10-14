Parece una errata pero no falta ningún cero: este piso está a 10 minutos de la playa y se vende por 20.000€

Sabemos que en la costa valenciana hay auténticos chollazos para irse a vivir, pero cuando pensamos en el norte de España nos creemos que los precios van a dispararse. Sin embargo, todavía queda algún piso barato cerca de la playa de Cantabria.

Concretamente, la oferta que más llama la atención está en el portal inmobiliario Idealista. Se trata de un piso en el centro de Laredo, en Cantabria, de 78 metros cuadrados y 20.000 euros.

Uno de los pueblos más cotizados de España, al lado de la playa y con unos precios de otra época. Suena genial, pero la realidad es que la vivienda guarda un pequeño secreto.

La vivienda en la playa de Cantabria por sólo 20.000 euros

La vivienda sorprende porque está situada en una zona céntrica del casco histórico de Laredo. Además, no es precisamente pequeña, ya que dispone de 78 metros cuadrados.

La distribución de la propiedad es un amplio salón, cocina, un solo baño y dos habitaciones. Además, toda la propiedad fue reformada hace 14 años incluyendo la instalación eléctrica conforme a la normativa vigente y la renovación de la fontanería en cocina y baño.

¿Entonces por qué es tan barata? Pese a las mejoras, el inmueble todavía necesita una reforma integral. Por desgracia el edificio en el que se encuentra está en mal estado.

Eso hace que en el mismo anuncio de venta dejen claro que se trata de una oportunidad dirigida exclusivamente a inversores y que el precio no es negociable.

No obstante, si haces números puede que te salga rentable planteártelo. Una vivienda cerca de la playa en el norte de España por 20.000 euros es casi inimaginable. Una vez incluyas todos los gastos de reforma, puede que siga siendo más rentable que otras propiedades similares.

Por qué Laredo es el pueblo perfecto para adquirir un piso cerca del mar

Cantabria tiene pueblos preciosos y, sin duda, Laredo está entre ellos. Hablamos de un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria de 10.738 habitantes, según el INE.

Es decir, es la combinación perfecta entre un pueblo del norte de España cerca del mar y la comodidades de una ciudad. De hecho, está a sólo 47 kilómetros de Santander, y perfectamente comunicado por la autovía del Cantábrico (A-8) y la carretera nacional N-634.

La ubicación también hace que tenga un clima increíble para disfrutar de la costa cantábrica. Por un lado está bañado por el mar y por otro tiene unos montes que lo encierran.

Quizás el punto más conocido de Laredo sea la playa de la Salvé. Se trata de la más extensa de todo el litoral cántabro. Además, gran parte del lugar está enclavado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un entorno protegido de alto valor ecológico.

Si este piso no te convence, hay otras ofertas similares. La ventaja de que existan pueblos con centros envejecidos es que es relativamente sencillo encontrar casas para reformar por menos de 40.000 euros.

Sin embargo, si lo que quieres es una propiedad que mantenga vistas al mar, pero donde puedas entrar a vivir mañana mismo, los precios en Laredo suelen superar los 400.000 euros.