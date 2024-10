Palo a Hacienda: tiene que devolver 4.000 euros a estos jubilados por un error

Hacienda lleva unos meses poniéndose al día y aún tiene cuentas pendientes con los jubilados mutualistas que en su día cotizaron de más por un error de la Agencia Tributaria. Una sentencia del Tribunal Supremo ampara a casi cinco millones de españoles que tendrán que recibir un ingreso que se puede ir hasta los 4.000 euros. Para ello tendrán que realizar una reclamación en el canal habilitado por la Agencia Tributaria para poder llevar a cabo la solicitud.

De aquí a diciembre Hacienda tiene que devolver una gran cantidad de dinero a cientos de miles de ciudadanos que cotizaron a mutualidades laborales años atrás y que se vieron perjudicados por un error de la Agencia Tributaria. Casi cinco millones de personas han reclamado parte del IRPF a Hacienda después de una sentencia histórica del Tribunal Supremo, que en 2023 dio la razón a un trabajador de la Mutua Laboral de la Banca que había cotizado de más durante años. De esta sentencia también se benefician mutualistas de otros sectores como pueden ser la construcción, eléctricas, metalurgia, los astilleros y la pesca.

Así que el Tribunal Supremo instó a Hacienda, través de la sentencia 255/2023, de fecha 28 de febrero de 2023, a devolver de forma íntegra la cotización de los que tributaron 100% antes del 1 de enero de 1967. Por su parte, los que cotizaron al 100% entre 1967 y 1978 y debieron hacerlo al 75% tendrán una devolución del 25%. «La parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones efectuadas en ese período se reducirá en un 25%. Es decir, sólo tributará el 75% de esta parte de la pensión», especifica la Agencia Tributaria sobre las personas que cumplen estos requisitos y pueden reclamar el dinero.

De esta sentencia se aprovecharán alrededor de cinco millones de personas que tendrán que hacer la reclamación por los ejercicios de la renta efectuados entre 2019 y 2023, que son los años que aún no han prescrito. No se podrán beneficiar de esta decisión del Alto Tribunal las satisfechas por Clases Pasivas a los funcionarios públicos, las obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos, las pensiones de viudedad y no contributivas.

Cómo solicitar la devolución de Hacienda a los jubilados

Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta 2023, la Agencia Tributaria abrió un canal para que los jubilados que tienen que recibir esta devolución de Hacienda pudieran realizar la reclamación correspondiente. Hay que tener en cuenta que los afectados tienen que realizar esta acción lo más rápido posible en caso de no presentar esta solicitud pueden perder una gran cantidad de dinero ya que la sentencia prescribe.

Con respecto al plazo para realizar la solicitud la Agencia Tributaria deja claro en su página web que: «El formulario de solicitud para la aplicación de la DT 2ª se podrá presentar desde su publicación en Sede electrónica y será de aplicación para aquellos años de IRPF que no estén prescritos en la fecha de presentación».

Así que las personas que aún no han hecho los deberes tendrán que rellenar el formulario a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria para el periodo 2020 a 2023. Para ello sólo será necesario disponer de número de Referencia, Cl@ve o certificado electrónico (incluido DNI-e). «En el caso de las solicitudes referidas a 2023, además de presentar el formulario es necesario presentar en todo caso la propia declaración de Renta 2023», indican.

Los mutualistas beneficiarios también tienen que saber que una vez identificado no es necesario añadir ningún dato especificando sólo el número de cuenta al a que debe ir el ingreso correspondiente. «Una vez presentada la solicitud, la AEAT sí que podrá requerir documentación al solicitante en el caso de que la AEAT no disponga de toda la información necesaria para tramitar la solicitud», deja claro la Agencia Tributaria sobre los casos que requieran de más investigación.

¿Cuándo hace Hacienda la devolución?

Hacienda ya ha devuelto el dinero por lo cotizado de más en su día a millones de mutualistas y de aquí a diciembre se tendrá que poner al día con los cientos de miles de jubilados que tienen la solicitud pendiente. Como suele pasar con la campaña de la declaración de la renta, la Administración se pone de fecha hasta diciembre para ponerse al día con los pagos pendientes. En el caso de demorarse más allá de enero de 2025, la Agencia Tributaria se impone una sanción con unos intereses de demora que suelen rondar el 4%. Aún así, lo más lógico es que Hacienda cumpla con los jubilados mutualistas en los próximos meses.