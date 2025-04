Palo de Hacienda: aviso urgente si haces un Bizum de esta cantidad, te puede llegar una multa

Ahora que Bizum se ha convertido en la manera más habitual de hacer pagos o de enviar dinero para prácticamente todo el mundo, parece que vamos a tener que ir con algo de cuidado ya que Hacienda ha puesto a este sistema de pago, en el punto de mira, especialmente en el caso de que las cantidades sean elevadas o escondan una actividad comercial encubierta. Por ello debemos estar atentos, ya que muchos ciudadanos desconocen los nuevos límites y controles que se han puesto en marcha, y podrían estar cometiendo errores sin saberlo. Lo peor es que esos errores pueden derivar en sanciones económicas que llegan sin previo aviso.

La Agencia Tributaria lleva tiempo reforzando sus mecanismos de control en todo lo que tiene que ver con el dinero que se mueve entre particulares y, sobre todo, entre negocios. Con el auge de plataformas como Bizum, que permite enviar dinero de forma instantánea con solo conocer el número de teléfono del destinatario, era cuestión de tiempo que estas operaciones también pasaran a formar parte del radar fiscal. Y así ha sido: desde ahora, las cosas ya no serán como antes. De hecho, los cambios son significativos y afectan principalmente a las personas que usan Bizum para vender productos o prestar servicios sin declarar. Es decir, no se trata de prohibir el uso de la aplicación, sino de hacer que todo lo que suponga una actividad económica quede bien reflejado ante Hacienda. Las multas por incumplir las nuevas normas pueden ser importantes, y el desconocimiento no exime de responsabilidad. Por eso conviene tener claro qué ha cambiado, qué tipo de Bizums pueden llamar la atención y cuándo estamos en riesgo de recibir una inspección.

Hacienda intensifica el control de las transferencias por Bizum

La Agencia Tributaria ha reforzado el cerco en torno a los pagos digitales, y Bizum se encuentra en el epicentro de esta vigilancia. Hasta ahora, los bancos solo tenían la obligación de notificar a Hacienda cuando los ingresos por Bizum superaban los 3.000 euros anuales en el caso de autónomos o empresas. Pero esa cifra ya ha dejado de ser el límite de referencia: desde hace unas semanas, todas las operaciones vinculadas a una actividad comercial deben ser reportadas, sin importar la cantidad.

Este cambio implica que ya no hace falta mover grandes cifras para que Hacienda tome nota. Si un autónomo, por ejemplo, cobra sus servicios por Bizum de forma regular, aunque sean pagos pequeños, su banco está obligado a remitir esa información mensualmente a la Agencia Tributaria. El objetivo es claro: cortar de raíz las prácticas que alimentan la economía sumergida, esas que permiten a algunos obtener ingresos sin declarar ni pagar impuestos.

Por otro lado, los pagos entre particulares siguen exentos de control si se mantienen dentro de ciertos límites. En principio, si se trata de transferencias puntuales entre amigos o familiares (para pagar una cena, compartir gasolina o regalar dinero), no hay que preocuparse. Pero si estos Bizums superan los 10.000 euros anuales, aunque no tengan un fin comercial, podrían levantar sospechas. Y si Hacienda considera que hay indicios de actividad económica, puede solicitar explicaciones o incluso iniciar un proceso sancionador.

¿Cuándo te pueden multar por hacer un Bizum?

Hacer un Bizum no es ilegal. Lo que puede ser motivo de sanción es utilizar esta herramienta como vía para cobrar servicios o vender productos sin declarar los ingresos. Las multas por este tipo de fraude pueden oscilar entre los 600 euros y cantidades mucho más elevadas, dependiendo de la gravedad del caso, la cuantía defraudada y si hay reincidencia.

Por ejemplo, una persona que utiliza su perfil en una app como Wallapop para vender artículos de segunda mano de forma continua y cobra por Bizum, puede ser considerada comerciante por Hacienda, aunque no esté dada de alta como autónomo. En ese caso, si no declara esos ingresos, puede enfrentarse a sanciones económicas y problemas legales. Lo mismo ocurre con quienes ofrecen servicios (clases particulares, reparaciones, peluquería a domicilio…) y cobran exclusivamente por Bizum sin emitir factura ni tributar por ello.

La clave está en la habitualidad y en el contexto. Si la Agencia Tributaria detecta un patrón de ingresos frecuentes por Bizum y sospecha que se trata de una actividad profesional no declarada, es muy probable que se inicie una investigación. Y aunque los bancos no reporten de manera automática las operaciones privadas, Hacienda puede requerir la información si lo considera oportuno.

¿Qué debes hacer si usas Bizum para tu negocio?

Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio y aceptas pagos por Bizum, lo recomendable es que regularices tu situación cuanto antes. Esto significa estar dado de alta en Hacienda, emitir facturas correctamente, declarar los ingresos en el IRPF y, si corresponde, aplicar el IVA correspondiente. No importa que los pagos sean de poca cuantía ni que no uses un TPV tradicional: Bizum es, a ojos del fisco, igual que cualquier otro método de cobro.

Además, si los bancos ya están obligados a informar mensualmente de estos ingresos, no tiene sentido arriesgarse. Hacer las cosas bien desde el principio evita problemas futuros, y permite operar con total tranquilidad. De hecho, usar Bizum como medio de pago legal puede ser una ventaja para algunos profesionales, ya que es cómodo, rápido y tiene una amplia aceptación entre los clientes.