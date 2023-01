Palladium Hotel Group ha cerrado 2022 con una cifra de volumen de negocio de 948 millones de euros, lo que supone un incremento del 113% con respecto a 2021 y un 26% más que en 2019. Sin embargo, aunque para 2023 las previsiones también son buenas, Jesús Sobrino, CEO de la compañía hotelera, cree que será un «año de crecimiento moderado», ha explicado durante un encuentro con la prensa en FITUR.

«Creemos que la demanda no va a hacer el efecto champán que hubo en 2022», ha afirmado Sobrino. Además, ha añadido que también «falta que vuelvan a viajar los chinos», lo que impulsará el turismo en ciudades como Madrid.

Otro de los retos del sector turístico para 2023, según el CEO de Palladium, es «el impacto negativo de la pérdida de poder adquisitivo de las familias» como consecuencia de la inflación, que tardará en volver a valores previos a 2022. Asimismo, Sobrino señala que otro de los desafíos que se presenta este año es la inestabilidad geopolítica, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está impactando a escala mundial.

Por otro lado, al ejecutivo de la hotelera le preocupa la guerra y fuga de talento del sector. Este problema «ya nos volvió locos en 2022 y esperemos que sea menor en 2023. Estamos entre hoteles amigos quitándonos plantillas para intentar completar la nuestra y poder dar un gran servicio. Además, también está sucediendo que la gente va dejando el sector», ha apuntado.

Buen 2022

Palladium Hotel Group ha cerrado el año 2022 con una cifra de volumen de negocio de 948 millones de euros, lo que supone un incremento del 113% con respecto a 2021. La compañía perteneciente a Grupo Empresas Matutes ha elevado su tarifa media diaria (ADR) en un 29% y su precio medio por habitación disponible (RevPar) en un 16% respecto a 2019.

No obstante, el objetivo para este año apunta fuerte, la compañía prevé alcanzar por primera vez los 1.000 millones de euros de volumen de negocio gestionado.

El presidente de la hotelera, Abel Matutes Prats, ha explicado durante la celebración de FITUR que siguen consolidando la reestructuración realizada en 2020, en la que separaron el operador hotelero del resto de compañías del grupo y que están «satisfechos» con los resultados.

Por su parte, Sobrino ha indicado que parte del éxito de estos resultados se debe a la consolidación de hoteles como Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, Palladium Hotel Menorca, Only YOU Hotel Valencia y Only YOU Hotel Málaga, abiertos en 2021, así como a la gran acogida de TRS Ibiza Hotel y Hard Rock Hotel Marbella, inaugurados en 2022.

Aperturas

Palladium ha anunciado la expansión internacional de la marca Only YOU Hotels para operar, en régimen de arrendamiento, un hotel que abrirá sus puertas en 2025 en Venecia. Se trata del primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia, que contará con 5 estrellas y 168 habitaciones. Por otro lado, durante el primer trimestre de 2024, abrirá sus puertas Only YOU Hotel Sevilla. El activo se encuentra actualmente en proceso de reforma integral para convertirse en un 5 estrellas, que contará con 226 habitaciones y una importante propuesta de restauración y espacios para eventos.

El Hard Rock Hotel Marbella inaugura este año su edificio Oasis, con el que suma 174 habitaciones, en las que se incluyen dos nuevas categorías, Rock Suite y Rock Star Suite. El hotel también estrenará su Rock Spa y los más de 900 metros cuadrados de espacios para reuniones.

Por último, Palladium ha logrado comprometer importantes inversiones por parte de los propietarios de activos ya existentes para la reforma y renovación de hoteles en Europa y América. En concreto, el presupuesto asciende a 160 millones de euros para proyectos a ejecutar entre 2023 y 2024.

Así, tras la remodelación realizada el año pasado en Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, en 2023 se acometerán renovaciones en Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya; y Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa. Mientras que para 2024 se suman proyectos de renovación en hoteles de México y Punta Cana.