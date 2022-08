Pedro Sánchez ha vuelto a incumplir otra de las promesas que le hizo a los españoles. El Gobierno celebraba hace ya tres meses la entrada en vigor del tope al gas y calculaba que la rebaja en la factura de la luz para los consumidores rondaría el 20%. Nada más lejos de la realidad: 90 días después de su aplicación, la limitación del precio del gas sólo ha bajado un 14% el recibo de los españoles, que siguen haciendo verdaderos esfuerzos para poder llegar a fin de mes.

Según los datos definitivos del operador OMIE, el precio medio del megavatio hora (MWh) durante este periodo ha sido de 254,7 euros, unos 43,5 euros menos que los 298,87 euros a los que se habría pagado de no contar con el mecanismo. Desde el pasado 15 de junio, cuando comenzaron a sentirse los efectos de esta medida, la electricidad ha alcanzado un precio medio cercano a los 255 euros/MWh, casi el triple -176,21 % más- que hace un año, cuando rondó los 91,9 euros.

Y las mentiras de Sánchez la siguen pagando los españoles. Pese a que el tope al gas era una de las grandes medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, los españoles que continúan en el mercado regulado todavía no han notado sus efectos. Según el último análisis mensual de Kelisto, las tarifas del mercado libre en julio son un 24% más baratas que las de la regulada en 2022: 772 euros anuales frente a 1.017 euros. Y no sólo los hogares observan la nula efectividad de esta medida: la gran industria también constata el fracaso del tope al gas, que no ha rebajado el alza de precios que llevan sufriendo los últimos meses, obligando a ralentizar su actividad.

Si bien es cierto que el tope al gas ha logrado que el precio del pool se rebaje un 15%, situándose en los 144 euros/MWh de media desde que entró en vigor la medida, la compensación que hay que abonar a las gasistas ha hecho que, en el cómputo global, la luz se mantenga a niveles idénticos o superiores a los registros previos a la limitación del precio del gas. La compensación a las gasistas se produce por la limitación a 40 euros/MWh el precio del gas en el pool eléctrico, por lo que la diferencia con el precio real del gas corre a cargo de las eléctricas que compran la electricidad, que luego trasladan a la factura de los consumidores.

La compensación, según los datos publicados por OMIE, gestor del sistema, se ha situado entre los 55,03 euros/MWh del 19 de junio y los 153,09 euros/MWh del día 15 de julio. Como resultado, las familias y empresas, que pagarán al final esta compensación, han visto como los precios del mercado mayorista se seguían acercando a los 250 euros/MWh, e incluso han alcanzado los 300 euros/MWh en algunos casos, constatando así el fracaso de la medida de Gobierno.