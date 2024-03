Cocinar es un placer para muchos, pero también puede ser una fuente de estrés y de suciedad. ¿Cuántas veces has tenido que limpiar la encimera, la vitrocerámica o el suelo después de preparar un plato que salpica? ¿O te has quemado la piel o te has manchado la ropa con el aceite que salta hacia todos los lados? Seguro que más de las que te gustaría.

Para evitar estos inconvenientes, lo ideal sería tener una cocina amplia, con una buena campana extractora y una distancia suficiente entre los fogones y el resto de los elementos. Pero sabemos que eso no siempre es posible, sobre todo si vives en un piso pequeño o compartido. Por eso, te traemos una solución sencilla, económica y muy efectiva que seguro vas a querer tener de inmediato. Toma nota, y olvídate de las salpicaduras mientras cocinas con el invento de Ikea que puedes comprar por 5 euros.

Ikea desea facilitarnos la vida a la hora de cocinar, de modo que en sus tiendas podemos encontrar un accesorio que ya está arrasando y que como decimos, seguro que vas a querer tener. Se trata de la pantalla protectora de salpicaduras de Ikea.

¿Qué es y cómo funciona?

La pantalla protectora de salpicaduras de Ikea se llama KLOCKREN y es un accesorio que se coloca sobre las ollas y sartenes cuando estamos cocinando alimentos que pueden salpicar, como carne, pescado, huevos, verduras o salsas. Su función es evitar que el aceite, el agua o cualquier otro líquido salga disparado y manche o queme lo que haya alrededor.

La pantalla tiene un diámetro de 33 cm y un largo incluyendo el asa de 50 cm, lo que la hace compatible con la mayoría de las sartenes de hasta 32 cm de diámetro. Está hecha de acero inoxidable y silicona, materiales resistentes al calor y fáciles de limpiar. Además, se puede lavar en el lavavajillas, lo que supone un ahorro de tiempo y de esfuerzo.

Para usarla, solo hay que sujetarla sobre la sartén o la olla que estemos usando, intentando cubrir bien el borde para que no quede ningún hueco. Así, la pantalla actúa como una barrera que impide que las salpicaduras salgan al exterior. El asa nos permite aguantar bien con una mano, mientras que con la otra podemos ir removiendo, añadiendo o sacando los alimentos. También podemos apoyarla sobre la encimera o colgarla de un gancho cuando no la necesitemos.

¿Qué ventajas tiene?

La pantalla protectora de salpicaduras de Ikea tiene muchas ventajas que la convierten en un imprescindible en cualquier cocina. Estas son algunas de ellas:

Evita las manchas y las quemaduras . Al impedir que las salpicaduras lleguen a la superficie de trabajo, a los electrodomésticos, a las paredes o al suelo, la pantalla nos ahorra tener que limpiar después de cocinar. También nos protege a nosotros mismos de posibles quemaduras en la piel o la ropa, que pueden ser dolorosas y peligrosas.

. Al impedir que las salpicaduras lleguen a la superficie de trabajo, a los electrodomésticos, a las paredes o al suelo, la pantalla nos ahorra tener que limpiar después de cocinar. También nos protege a nosotros mismos de posibles quemaduras en la piel o la ropa, que pueden ser dolorosas y peligrosas. Ahorra energía y dinero . Al cubrir la sartén o la olla, la pantalla ayuda a mantener el calor dentro, lo que hace que los alimentos se cocinen más rápido y mejor. Esto supone un ahorro de energía y de dinero, ya que reducimos el tiempo y la potencia que usamos en el fuego. Además, al evitar que el aceite se queme, podemos reutilizarlo más veces, lo que también supone un ahorro.

. Al cubrir la sartén o la olla, la pantalla ayuda a mantener el calor dentro, lo que hace que los alimentos se cocinen más rápido y mejor. Esto supone un ahorro de energía y de dinero, ya que reducimos el tiempo y la potencia que usamos en el fuego. Además, al evitar que el aceite se queme, podemos reutilizarlo más veces, lo que también supone un ahorro. Es práctica e ingeniosa. La pantalla tiene un diseño sencillo pero funcional, que se adapta a la mayoría de las sartenes y ollas. Su asa nos permite manejarla con comodidad y seguridad, y su material es fácil de limpiar y de guardar. Además, tiene un precio muy asequible: solo 4,99 euros.

La pantalla tiene un diseño sencillo pero funcional, que se adapta a la mayoría de las sartenes y ollas. Su asa nos permite manejarla con comodidad y seguridad, y su material es fácil de limpiar y de guardar. Además, tiene un precio muy asequible: solo 4,99 euros. Es ecológica y saludable. Al usar la pantalla, reducimos el consumo de energía, el desperdicio de aceite y el uso de productos de limpieza, lo que contribuye a cuidar el medio ambiente. También cuidamos nuestra salud, ya que evitamos las quemaduras y el contacto con sustancias tóxicas que pueden desprenderse del aceite quemado o de los productos de limpieza.

Como puedes comprobar, la pantalla protectora de salpicaduras de Ikea es un gran invento que todos queremos tener en nuestras cocinas. La tienes disponible en todas las tiendas de la marca sueca, tanto físicas como online. Puedes encontrarla en la sección de utensilios de cocina, junto con otros accesorios como espátulas, cucharones, coladores o tablas de cortar. También puedes comprarla a través de la página web de Ikea, donde podrás ver más información y opiniones de otros clientes. El precio es además de lo más económico ya que solo te costará 4,99 euros.

No lo dudes más y hazte con la pantalla protectora de salpicaduras de Ikea, el invento que te hará la vida más fácil en la cocina. Por menos de 5 euros, podrás olvidarte de las salpicaduras mientras cocinas y disfrutar de cocinar tus platos favoritos sin manchar ni quemarte.