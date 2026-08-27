Olvídate del atasco y de pedalear a pulmón: la bici eléctrica todoterreno que arrasa en Amazon

Llegar al trabajo sin sudar la camisa, esquivar el tráfico de la ciudad y de paso poder escaparte el fin de semana a la montaña sin que la bici se rinda antes que tú. Ese es, más o menos, el resumen de la EMotorad EMX+, la bicicleta eléctrica todoterreno que se ha colado entre las más buscadas de Amazon.

Una bici pensada para el asfalto y para salirse de él

La EMX+ no se conforma con ser una bicicleta más. Monta neumáticos de 27,5 pulgadas pensados para rodar tanto por ciudad como por terrenos irregulares, y cuenta con doble suspensión, delantera y trasera, que amortigua los baches y hace que el trayecto se note mucho más suave incluso en superficies que no están precisamente asfaltadas.

Autonomía de sobra para el día a día

El corazón de esta bicicleta es un motor de 250 W que se alimenta de una batería extraíble de 13 Ah, lo que permite despreocuparse de la autonomía en la mayoría de trayectos habituales. Al ser extraíble, además, se puede cargar dentro de casa sin necesidad de subir toda la bici.

Frenada segura y manejo sencillo

Para detenerse con garantías incorpora frenos de disco mecánicos delante y detrás, una solución tanto en asfalto mojado como en bajadas más empinadas. A eso se suma una pantalla LCD en el manillar desde la que controlar en todo momento la velocidad, el nivel de batería y el modo de conducción elegido, así que no hace falta ser un experto en bicicletas eléctricas para manejarla desde el primer día.

Su precio está bastante por debajo de otros modelos con características similares, se entiende por qué se ha convertido en una de las más vendidas en Amazon.

Así que si llevas tiempo dándole vueltas a cambiar el coche o el transporte público por algo más ágil, más barato de mantener y que además te sirva para hacer alguna escapada fuera de la ciudad, la EMotorad EMX+ es de esas compras que, según cuentan sus usuarios, acaban amortizándose antes de lo esperado.