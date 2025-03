El okupa que lleva 4 años viviendo ilegalmente en casa de un familiar en Madrid: «500€ es excesivo»

La okupación siguen siendo uno de los grandes problemas de España y sólo hace que empeorar la ya de por sí preocupante crisis inmobiliaria que sufrimos. Por ello, las declaraciones de un okupa han molestado tanto.

Expulsar a un okupa de la vivienda es muy complicado y hay que echar mano de todos los trucos legales posibles. De entre todo lo malo, quizás la única noticia positiva es que hay un cierto consenso contra este fenómeno.

Quizás por ese motivo, casos como el de Alberto, un propietario de Aranjuez que lleva cuatro años intentando recuperar su vivienda generan tanta indignación popular.

Su historia fue contada en el programa En Boca de Todos, de Cuatro, donde denunció que su primo, a quien alquiló la casa en 2021, dejó de pagar y se ha convertido en un inquiokupa.

Traicionado por un primo: cuatro años con un inquiokupa

Según relató Alberto en el programa de Nacho Abad, la historia comenzó cuando reformó su vivienda y, al ver que su primo necesitaba una casa para él, su pareja y sus hijos, le entregó las llaves con la fe de que pagaría el alquiler acordado.

«Con la confianza de que era mi primo, el mismo día que salgo del notario le entrego las llaves, le digo que se vaya a la casa y que ya hablaremos», relató el afectado.

Sin embargo, poco tiempo después, su primo dejó de pagar los 450 euros de alquiler y las facturas, que llegaron a superar los 800 euros. «Me iba dando largas. ‘A ver si puedo, a ver si puedo…’ hasta que la paciencia se va yendo. Estamos hablando de cuatro años largos», explicó Alberto.

La situación se ha extendido durante cuatro años en los que el dueño de la casa ha tenido que pagar comunidad, agua y gas, lo que ha agravado la situación.

De hecho, Alberto confesaba en el programa en Boca de Todos que ni quiere sumar todas las cantidades que le adeuda ya que se hace sangre «sólo de pensarlo».

El okupa no se conforma: 500 euros por un alquiler en Madrid le parece mucho

El programa también entrevistó a Héctor, su primo e inquilino que lleva cuatro años sin pagar y que ha intentado justificar su postura con argumentos que han sorprendido a la audiencia.

«Veo excesivo que me cobrase mi primo tanto por un alquiler. Me tendría que cobrar 500 euros, me parece mucho siendo primos», aseguró Héctor.

Según su versión, cuando entró a vivir a la casa, su primo no le especificó una cantidad exacta, y cuando finalmente le informó del precio del alquiler, él ya no estaba de acuerdo con pagarlo.

«Yo le dije que, si me iba a cobrar tanto, me iba a buscar una casa diferente», reveló en el programa.

Lucha entre propietarios y okupas: declaraciones cruzadas

Uno de los puntos más controvertidos de la disputa es el pago de los suministros.

Mientras Alberto asegura que su primo se ha negado a pagarlos, Héctor se defiende diciendo que el problema es que el propietario no quiso cambiar las facturas de nombre.

«Le dije que pusiera los suministros a mi nombre. Si estuvieran a mi nombre, yo los pagaría, pero él no quiso», declaró el okupa.

Hay que destacar que, en esta ocasión, el propietario actuó como toca. Dejar que el okupa se haga cargo de los suministros podría ser utilizado en contra del dueño, para evitar el desalojo.